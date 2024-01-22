 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Antalya'da sahilde 2 ceset daha bulundu, ceset sayısı 8 oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da sahilde 2 ceset daha bulundu, ceset sayısı 8 oldu

Antalya'nın Serik ilçesinde bir otelin sahilinde 2 ceset bulundu. Antalya sahillerinde bulunan ceset sayısı, 6 günde 8'e yükseldi. Cesetlerin, bir kaçak göçmen teknesinin batmasından kaynaklanmış olabileceği üzerinde duruluyor.

Antalya\'da sahilde 2 ceset daha bulundu, ceset sayısı 8 oldu
22.01.2024 - 22:32,
Abone Ol

Antalya'da sahilde 2 ceset daha bulundu, ceset sayısı 8 oldu

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde bir otelin sahilinde 2 ceset bulundu. Antalya sahillerinde bulunan ceset sayısı, 6 günde 8'e yükseldi. Olay, sabah saatlerinde Serik ilçesi Kadriye Mahallesi'nde bir otelin sahilinde meydana geldi. Sabah göreve başlayan otel çalışanlarının sahilde 2 ceset bulunduğu ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, sahilde 500 metre aralıklı cinsiyeti ve kimliği belirsiz iki cesetle karşılaştı. Cesetler, savcı ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Öte yandan çarşamba günü Antalya'nın Alanya ve Manavgat sahillerinde 1 çocuk ve 1 yetişkin cesedinin bulunmasının ardından önceki gün de Manavgat'ta 2, Serik'te 1 ceset bulundu. Dün ise Aksu sahilinde 1 ceset bulundu. Bugün bulunan 2 cesetle son 6 günde bulunan ceset sayısı 8 oldu. Cesetlerin, bir kaçak göçmen teknesinin batmasından kaynaklanmış olabileceği üzerinde duruluyor.

Antalya Valiliği'nden olayla ilgili dün yaptığı açıklamada batan düzensiz göçmen teknesine dikkat çekmiş ve "Basın yayın organlarında yer alan ve Antalya kıyılarında bulunan cansız bedenlerle ilgili olay yeri inceleme ekiplerince yapılan incelemeler neticesinde kıyıya vuran 6 cansız bedenden birinin bir süre önce kaybolan M.Ş.E.'ye ait olduğu değerlendirilmektedir. Nihai sonuç adli tıp incelemesi sonucu ortaya çıkacaktır. Diğer 5 cansız bedene ait ayakkabı ve kıyafetlerin üretim yerinin Suriye olduğu belirlenmiştir. Lübnan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından 11 Aralık 2023 tarihinde Lübnan ile Suriye arasındaki sahil bölgesinden yaklaşık 90 kişiyi taşıyan bir teknenin Kıbrıs'a doğru hareket ettiği, saatler sonra tekneyle bağlantının kesildiği ve müteakiben teknenin kaybolduğu bildirilmiştir" denilmişti.

Valilik açıklamanın devamında ise "Son bir haftalık meteorolojik kayıtlar incelendiğinde hakim rüzgarın güney ve dalganın güneydoğu yönünden geldiği tespit edilmiş olup, muhtemel teknenin batması sonucunda bahse konu cansız bedenlerin akıntı, rüzgar ve dalga sebebiyle ilimizin kıyı hatlarına sürüklenebileceği ihtimali değerlendirilmektedir. 2023-2024 yıllarında Antalya ilinde herhangi bir düzensiz göçmen grubuna ilişkin intikal etmiş bir kaza/olay veya kayıp bildirimi bulunmamaktadır. Denizlerimizde ve kıyılarımızda meydana gelen şüpheli ölüm olaylarına ilişkin kolluk birimlerimiz ve cumhuriyet savcılıklarımızla koordineli bir şekilde çalışmalara devam edilmektedir" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Antalya, Alanya, Olaylar, Antalya, Cinayet, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da sahilde 2 ceset daha bulundu, ceset sayısı 8 oldu - Son Dakika


00:51
ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24
İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11
Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23
Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14
İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi

Son Dakika
00:51 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07 Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24 İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11 Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23 Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14 İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi
21:42 Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşıyor
21:39 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 04:33:23. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da sahilde 2 ceset daha bulundu, ceset sayısı 8 oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement