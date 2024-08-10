Antalya'da saman yüklü tır devrildi, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Antalya'da saman yüklü tır devrildi, sürücü yaralandı

Antalya'da tonlarca saman yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Kazada saman balyaları yola savruldu ve trafik 3 şeritli yolun kapanmasına neden oldu. Olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi.

10.08.2024 20:02
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Antalya'da saman yüklü tır devrildi, sürücü yaralandı

ANTALYA - Antalya'da tonlarca saman yüklü tır devrildi. Saman balyaları yola savrulurken, tır 3 şeridi birden kapattı. Trafik güvenlik şeridinden kontrollü şekilde sağlanıyor.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Akseki- Seydişehir karayolu Alacabel'de meydana geldi. Seydişehir yönünden Akseki yönüne gelmekte olan Selim E. idaresindeki 19 AAE 413 plakalı tonlarca saman yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Alacabel'de rampa aşağı dönerken devrilerek savruldu. Kazayı gören yoldan geçen sürücüler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Kaza yerine sağlık, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, jandarma ve Akseki Bölge Trafik ekipleri sevk edildi. Sürücü, diğer sürücüler tarafından araçtan çıkarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Seydişehir Devlet Hastanesine götürülen sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Kaza nedeniyle saman balyalarının etrafa savrulduğu üç şeritli yol trafiğe kapandı. Akseki İlçe Jandarma ve Akseki Bölge Trafik ekipleri tarafından yol güvenlik şeridinden karşılıklı olarak kontrollü şekilde sağlanırken, yolda Akseki ve Seydişehir yönünde yüzlerce araç kuyruk oluşturdu.

Kaynak: İHA

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