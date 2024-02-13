İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'da selden etkilenen 989 kişinin tahliye edildiğini duyurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından ise Antalya, Burdur ve Isparta için 'Turuncu Uyarı' yapıldı.
Afetin yaşandığı ilk andan itibaren çalışmaların başlatıldığını belirten Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:
"Antalya'da yoğun yağışlar nedeniyle meydana gelen selle mücadele için bölgede an itibarıyla 248 personel, 63 araç, 24 motopomp ve 13 dalgıç görevlendirildi. 989 vatandaşımız tahliye edildi. İlk etapta Antalya Valiliğimize 20 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz 3 ilimizde: Antalya, Burdur ve Isparta 'turuncu uyarı' verdi. Vatandaşlarımızdan Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD'ın uyarılarını an be an takip etmelerini önemle rica ediyorum. Antalya'mıza ve selden olumsuz etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetlerden korusun." - ANKARA
Antalya'da aşırı yağış sonrası meydana gelen selde 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Kepez'de Gazi Bulvarı'nda bulunan Gıyaseddin Keyhüsrev Alt Geçidi'ndeki bir otomobilde, kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Acil işleri olmayan vatandaşlarımızın evlerinden çıkmamalarını rica ediyorum" uyarısında bulunmuştu.
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Son Dakika › 3.Sayfa › İçişleri Bakanı: Antalya'da sel nedeniyle 989 kişi tahliye edildi - Son Dakika
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