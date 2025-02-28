Antalya'da Siber Suç Operasyonu: 16 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antalya'da Siber Suç Operasyonu: 16 Gözaltı

Antalya\'da Siber Suç Operasyonu: 16 Gözaltı

Antalya'da yapılan siber suçlarla mücadele çalışmaları sonucunda 16 kişi yakalandı, 8'i tutuklandı.

28.02.2025 14:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalar sonucu 16 kişi yakalanırken, 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Antalya genelinde son 1 hafta içerisinde yapılan çalışmalar sonucu nitelikli dolandırıcılık suçu kapsamında 5 kişi, futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet etmek suçundan 4 kişi yakalanırken, "Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği" suçu kapsamında 3 şahsa işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslardan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

4 okulda bilgilendirme yapıldı

Aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda ise nitelikli dolandırıcılık suçundan ve bilişim yolu ile hırsızlık suçundan aranan 4 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Ayrıca, sanal devriye faaliyetleri kapsamında 49 sosyal medya hesabı hakkında işlem yapıldı. SİBERAY faaliyetleri kapsamında 4 okulda toplam 416 idareci, öğretmen ve öğrenciye "Güvenli-Bilinçli İnternet ve Sosyal Medya Kullanımı, Siber Suç, Siber Zorbalık ile Teknoloji Bağımlılığı ve Sosyal Mühendislik" konularında bilgilendirme yapıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele, Dolandırıcılık, Teknoloji, Güvenlik, antalya, 3-sayfa, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Siber Suç Operasyonu: 16 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:51 BBP lideri Destici, Öcalan’ın çağrısı sonrası bayrak açtı: Kabul edilemez BBP lideri Destici, Öcalan'ın çağrısı sonrası bayrak açtı: Kabul edilemez
14:31 Kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu Artvin’de okullar 1 haftadır tatil Kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu Artvin'de okullar 1 haftadır tatil
13:56 Öcalan çağrıyı okurken 3 kamera ile çekim yapılmış Öcalan çağrıyı okurken 3 kamera ile çekim yapılmış
13:19 Ayakkabı boyacılığından Maydonoz Döner’in patronluğuna yükselmiş Ayakkabı boyacılığından Maydonoz Döner'in patronluğuna yükselmiş
13:00 Devlet Bahçeli ile Fatih Erbakan arasında telefon krizi Devlet Bahçeli ile Fatih Erbakan arasında telefon krizi
21:24 Öcalan’ın çağrısıyla ilgili Özgür Özel’den ilk açıklama Öcalan'ın çağrısıyla ilgili Özgür Özel'den ilk açıklama
21:23 Galatasaray, fair-play puanı ile çeyrek finalde Galatasaray, fair-play puanı ile çeyrek finalde
21:20 AK Partili Ensarioğlu’ndan dikkat çeken çıkış: Yeni süreci bekleyen tehlikeyi işaret etti AK Partili Ensarioğlu'ndan dikkat çeken çıkış: Yeni süreci bekleyen tehlikeyi işaret etti
21:03 Almanya’dan Öcalan’ın çağrısına ilk tepki Almanya'dan Öcalan'ın çağrısına ilk tepki
21:02 Zafer Partisi, Öcalan’ın çağrısına parti bayrağını yarıya indirerek tepki gösterdi Zafer Partisi, Öcalan'ın çağrısına parti bayrağını yarıya indirerek tepki gösterdi
20:37 Öcalan’ın tarihi açıklamasında “Bahçeli“ ve “Erdoğan“ detayı Öcalan'ın tarihi açıklamasında "Bahçeli" ve "Erdoğan" detayı
20:27 Öcalan’ın çağrısıyla ilgili YPG elebaşından ilk sözler Öcalan'ın çağrısıyla ilgili YPG elebaşından ilk sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2025 15:10:29. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da Siber Suç Operasyonu: 16 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.