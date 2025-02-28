Antalya\'da Siber Suç Operasyonu: 16 Gözaltı

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Antalya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalar sonucu 16 kişi yakalanırken, 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Antalya genelinde son 1 hafta içerisinde yapılan çalışmalar sonucu nitelikli dolandırıcılık suçu kapsamında 5 kişi, futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet etmek suçundan 4 kişi yakalanırken, "Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği" suçu kapsamında 3 şahsa işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslardan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

4 okulda bilgilendirme yapıldı

Aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda ise nitelikli dolandırıcılık suçundan ve bilişim yolu ile hırsızlık suçundan aranan 4 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Ayrıca, sanal devriye faaliyetleri kapsamında 49 sosyal medya hesabı hakkında işlem yapıldı. SİBERAY faaliyetleri kapsamında 4 okulda toplam 416 idareci, öğretmen ve öğrenciye "Güvenli-Bilinçli İnternet ve Sosyal Medya Kullanımı, Siber Suç, Siber Zorbalık ile Teknoloji Bağımlılığı ve Sosyal Mühendislik" konularında bilgilendirme yapıldı. - ANTALYA