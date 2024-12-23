Antalya'da Taşımalı Eğitime Bir Gün Ara

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Vali Hulusi Şahin: "Taşımalı eğitime yarın tüm Antalya genelinde bir gün ara veriyoruz"

"Ekiplerimiz yarın sabah saatlerinden itibaren sahada belirlemiş olduğumuz alanlarda konuşlanacak ve tüm süreci takip edeceğiz"

" Manavgat'ta 106 kg kadar bir yağış alındı ve 400'ün üzerinde su baskını ihbarı aldık. Yapmış olduğumuz zarar tespitlerinde sadece ev ve işyeri su basmalarından kaynaklanan 13 Milyon TL'nin üzerinde bir zarar tespiti yaptık."

ANTALYA - Meteoroloji bölge Müdürlüğü tarafından "Turuncu ve Sarı Kod" uyarısı yapılan Antalya ve ilçelerinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden gelen turuncu kodlu sağanak yağış uyarısı üzerine, AFAD İl Müdürlüğü Afet Yönetim Merkezinde Antalya Valisi Hulusi Şahin Başkanlığında toplandı. Yarın öğlen saatlerinden itibaren genellikle çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) yağış uyarısı verilen Antalya'da Vali Şahin başkanlığında gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın ardından Antalya ve ilçelerinde taşımalı eğitime Salı günü itibariyle 1 gün ara verildiği açıklandı.

Antalya için Turuncu ve Sarı Kod uyarısı

Toplantıda konuşan Antalya Valisi Hulusi Şahin, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün Antalya için Turuncu ve Sarı Kod uyarısı geçtiğini hatırlatarak Antalyalıları tedbirli olmaları konusunda uyardı. Yağmurla beraber gelecek olan şiddetli rüzgarın hayatı zorlaştıracağını belirten Şahin, "Ekiplerimiz yarın sabah saatlerinden itibaren sahada belirlemiş olduğumuz alanlarda konuşlanacak ve tüm süreci takip edeceğiz. Konya Antalya Karayolu Alacabel geçidinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Bu yolu kullanacak olan vatandaşlarımızın hazırlıklı olmaları önem arz ediyor" dedi.

"Taşımalı eğitime bir gün ara"

Turuncu ve Sarı kod uyarısı verilen Antalya'da yarın taşımalı eğitime bir gün ara verilmesi kararı alındığını belirten Vali Şahin, "Ortaya çıkacak olan olumsuzluklara karşı, özellikle okullarımızın yaşayacağı olumsuzluklara karşı taşımalı eğitime yarın tüm Antalya genelinde bir gün ara veriyoruz. Taşımalı eğitim yapmayan okullarımızda eğitim öğretim devam edecek" ifadelerini kullandı. Cumartesi günü Manavgat'ta ve çevresinde yaşanan sel felaketine de değinen Antalya Valisi Hulusi Şahin, "Manavgat'ta 106 kg kadar bir yağış alındı ve 400'ün üzerinde su baskını ihbarı aldık. Yapmış olduğumuz zarar tespitlerinde sadece ev ve işyeri su basmalarından kaynaklanan 13 Milyon TL'nin üzerinde bir zarar tespiti yaptık. Bunun içerisinde tarım zararları yoktu, buradan vatandaşlarımızı uyarıyorum. Risk taşıyan konutlarda iş yerlerinde gerekli tedbirlerini özellikle almalarını istiram ediyoruz. Biz tüm ekiplerimizle sahada olacağız ve bu süreci hasarsız sıkıntısız atlatmanın arayışı içinde olacağız" dedi.