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"Kim bize zarar verirse, biz de onlara zarar vereceğiz"

Antalya'da teleferik vagonunda mahsur kalan 2 yaralının tahliye çalışmaları devam ediyor

ANTALYA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Sarısu-Tünektepe teleferik hattını taşıyan direklerden birinin devrilmesi sonucu vagonlardan biri kayalık bölgeye düşmüş; teleferikte bulunun 1 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiş, 7 kişi ise yaralanmıştır. AFAD ve Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri kurtarma çalışmalarını yürütürken, Sahil Güvenlik helikopterimiz vagonda mahsur kalan 5 kişiyi tahliye etmiş; 2 yaralının da tahliye çalışmaları devam etmektedir" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, Antalya'da meydana gelen teleferik kazasına ilişkin şunları kaydetti:

"Sarısu-Tünektepe teleferik hattını taşıyan direklerden birinin devrilmesi sonucu vagonlardan biri kayalık bölgeye düşmüş; teleferikte bulunun 1 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiş, 7 kişi ise yaralanmıştır. AFAD ve Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri kurtarma çalışmalarını yürütürken, Sahil Güvenlik helikopterimiz vagonda mahsur kalan 5 kişiyi tahliye etmiş; 2 yaralının da tahliye çalışmaları devam etmektedir."

Bakan Yerlikaya, gece uçuş kabiliyetine sahip bir Jandarma helikopterinin ise 25 kabinde bulunan toplamda 184 kişinin tahliyesi için saat 20.00'de Aydın'dan kaza yerine intikal etmek için havalandığını belirterek, "Antalya'da çalışmaları koordine etmek üzere Arama Kurtarma Daire Başkanımız 20 kişilik Dağcı ekibiyle birlikte helikopterle bölgeye hareket etmiştir. Olaya; Antalya İl AFAD, İtfaiye, 112 Sağlık, UMKE, Emniyet ve 2 sahil güvenlik helikopteri ile toplam 110 kişiyle müdahale edilmektedir. Ayrıca Bursa İl AFAD ve JAK'tan 30 profesyonel Dağcı ekibiyle; Erzurum İl AFAD ve JAK'tan 25 Dağcı ekibinin havayolu ile bölgeye sevki sağlanıyor" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, hayatını kaybeden vatandaş için ise Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar dilediğini de kaydetti.