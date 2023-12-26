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Antalya'da Tırın Kamyonu Hurdaya Döndürdüğü Kazada Şans Eseri Yaralanan Olmadı - Son Dakika
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Antalya'da Tırın Kamyonu Hurdaya Döndürdüğü Kazada Şans Eseri Yaralanan Olmadı

Antalya'da ışıkta duran kamyona, tırın arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmadı. Tır sürücüsü ve kamyon sürücüsü sağlık kontrolünden sonra hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Kazanın nedeni olarak tır sürücüsünün uyuması gösterildi. Kazada tırın çarpmasıyla yola mandalinalar saçıldı. Kaza sonucunda yol bir süre trafiğe kapandı.

26.12.2023 - 11:58,
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Kırmızı ışıkta duran mandalina yüklü kamyona tır çarptı, karayolu mandalina bahçesine dündü

Tır içinde sıkışan sürücü burnu kanamadan çıkartıldı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışıkta duran kamyona, tırın arkadan çarpması sonucu meydana gelen ve tırın hurdaya döndüğü kazada şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı. Tır sürücüsü hurdaya dönen araç içerisinden itfaiye ekiplerince sapasağlam çıkarılırken, tırın arkadan çarptığı kamyondan çarpmanın şiddetiyle yola mandalinalar saçıldı.Kırmızı ışıkta beklediğini belirten kamyon sürücüsü, bir anda tırın arkadan kendi aracına çarptığını, büyük ihtimalle kazanın tır sürücüsünün direksiyon başında uyumasından kaynaklandığını söyledi.

Kaza; Alanya-Manavgat D-400 Karayolunda dün gece yaşandı. Edinilen bilgiye göre Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Gürcan Soner Dalkıran'ın kullandığı 33 SP 708 plaka, 33 SP 709 dorse plakalı tır, Kızılağaç ışıklı kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen Mehmet Erbey'in kullandığı 33 ADG 870 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, Jandarma, trafik ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma ekibi sevk edildi. Kurtarma ve sağlık ekipleri tarafından hurdaya dönen tır içerisinden çıkarılan tır sürücüsü ve arkadan çarptığı kamyonun sürücüsü 112 sağlık ekiplerinin ambulansta yaptığı kontrolün ardından önemli bir şeylerinin olmadığını belirterek hastaneye gitmeyi kabul etmediler.

Mandalinalar yola savruldu

Çarpmanın şiddetiyle kamyonun kasasında bulunan mandalinalar yola savrulurken Kızılağaç kavşağında Alanya-Manavgat istikametine kapanan yol, kamyonun yolun sağ şeridine çekilmesinin ardından açıldı. Yaklaşık 3 saat boyunca yolda trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Tırın yoldan kaldırılması ve Karayolları ekiplerinin yolu temizlemelerinin ardından trafik akışı normale döndü.

Kaza yapan araçlar Mersin'den Antalya'ya yük getiriyordu

Kaza yapan kamyon ve tırın Mersin'den Antalya'ya geldikleri, kamyonun Mandalina, tırın ise bakliyat taşıdığı bildirildi.

Antalya-Alanya D-400 Karayolunun Serik ve Alanya arasında kalan Manavgat sınırlarında yol aydınlatmasının olmamasının kazaların en önemli nedeni olduğu belirtildi. Aydınlatma olmaması nedeniyle özellikle trafik lambalarının olduğu kavşaklarda sık sık ölümlü ve yaralamalı kazalar yaşanıyor. 2 gün önce Aşağı Işıklar kavşağında otomobilin motosikletle çarpışması, aydınlatma olmaması nedeniyle arkadan gelen araçların yerde yatan motosiklet sürücüsünü görmeyerek üzerinden geçmesi sonucu ölümlü kaza yaşanmıştı.

Antalya\'da Tırın Kamyonu Hurdaya Döndürdüğü Kazada Şans Eseri Yaralanan Olmadı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Tırın Kamyonu Hurdaya Döndürdüğü Kazada Şans Eseri Yaralanan Olmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da Tırın Kamyonu Hurdaya Döndürdüğü Kazada Şans Eseri Yaralanan Olmadı - Son Dakika
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