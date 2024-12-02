Antalya'da Trafik Kazası: Araç Bariyere Saplandı, Sürücü İtfaiye ile Kurtarıldı - Son Dakika
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Antalya'da Trafik Kazası: Araç Bariyere Saplandı, Sürücü İtfaiye ile Kurtarıldı

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Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil bariyerlere saplanarak büyük hasar aldı. Sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı ve hastaneye kaldırıldı.

02.12.2024 13:34  Güncelleme: 13:38
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Otomobil bariyere 'ok' gibi saplandı, sıkışan sürücüyü itfaiye çıkardı

ANTALYA - Antalya'da meydana gelen trafik kazasında iki yol ayrımındaki bariyerlere ok gibi saplanan araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Kültür Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bahadır Topçu idaresindeki 06 AL 111 plakalı Mercedes marka otomobil İller Bankası kavşağındaki üst geçitten döndüğü sırada, iki yolu ayıran bariyerlere ok gibi saplandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan ve hareket etmekte zorlanan Bahadır Topçu, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlık ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı. 112 Acil Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Bahadır Topçu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği aracın tüplü olduğunun öğrenilmesi üzerine itfaiye ekipleri her hangi bir olumsuzluk yaşanmaması için aracın gaz deposu ile olan bağlantısını kesti.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Antalya\'da Trafik Kazası: Araç Bariyere Saplandı, Sürücü İtfaiye ile Kurtarıldı
Kaynak: İHA

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