Antalya'da Trafik Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı - Son Dakika
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Antalya'da Trafik Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada, bir sürücü hayatını kaybetti.

28.12.2024 23:21
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Antalya'da feci kaza: Hurdaya dönen araçtan fırlayan sürücü hayatını kaybetti

İki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada sürücülerden biri öldü, diğeri yaralandı

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, diğer sürücüsü ise yaralandı.

Kaza, gece saat 02.00 sıralarında İstiklal Mahallesi D-400 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Anamur istikametinden Alanya istikametine seyir halinde olan İsmail Y. idaresindeki 07 APP 322 plakalı otomobil, Gazipaşa Otogarı yanındaki akaryakıt istasyonundan karayoluna çıkan Aziz Nural'ın kullandığı 35 NZ 085 plakalı Suzuki marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 30 metre sürüklenen ve hurdaya dönen aracından fırlayan Aziz Nural kazada ağır yaralanırken, çarpışma noktasından 70 metre ileride duran diğer otomobilin sürücüsü İsmail Y. hafif şekilde yaralandı.

Ortalık savaş alanına döndü

Kazanın ardından ortalık savaş alanına döndü. Kazaya karışan otomobillerden kopan parçalar ve araçların çarptığı çöp konteynerleri etrafa savruldu.

Hastanede hayatını kaybetti

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbarın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Aziz Nural, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Aziz Nural, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

38 yaşında yaşamını yitiren Aziz Nural'ın 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kazada hafif şekilde yaralanan 07 APP 322 plakalı otomobil sürücüsü İsmail Y.'nin hastanede yapılan alkol muayenesinde 1.26 promil alkollü olduğu belirlendi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Trafik Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı - Son Dakika

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