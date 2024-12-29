Antalya'da Trafik Kazası: İki Yaralı - Son Dakika
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Antalya'da Trafik Kazası: İki Yaralı

Antalya\'da Trafik Kazası: İki Yaralı

Antalya'da iki araç çarpıştı, kazada iki kişi yaralandı ve taraflar 'kimin haklı' tartıştı.

29.12.2024 22:20
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Antalya'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası taraflar kimin haklı olduğu konusunda tartıştı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi Güllüpınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Armağan C. idaresindeki 07 ACH 970 plakalı Volkswagen marka otomobil, cadde üzerindeki sokak kesişiminde Azad D.'nin kullandığı 07 MAU 94 plakalı Peugeot marka araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araçta farklı yönlere savruldu. Araçlardan birisi park halindeki araçlara çarpmak üzereyken dururken, diğer araç ise yol kenarındaki iş yerine girmekten santimle kurtuldu.

Yaralıyı unutup 'kim haklı' tartışmasına girdiler

Kaza sonrası taraflar arasında kimin haklı olduğu konusunda tartışma yaşanırken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi çevredeki vatandaşlar tarafından, araç sürücüsü Azad C. ise ambulansa hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Trafik Kazası: İki Yaralı - Son Dakika

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