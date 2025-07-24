Antalya'da Trafik Kazası: Park Halindeki Araca Çarpıldı - Son Dakika
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Antalya'da Trafik Kazası: Park Halindeki Araca Çarpıldı

Antalya\'da Trafik Kazası: Park Halindeki Araca Çarpıldı
24.07.2025 11:32
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Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki araca çarptı, şans eseri yaralanan olmadı.

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, park halindeki başka bir araca çarparak durabildi. Park halindeki aracın sahibi, "Alışveriş için markete girmiştim. Birkaç dakika sonra dışardan gürültülü bir ses geldi. Dışarı baktığımda diğer araç kaldırıma çıkıp uçarak bizim aracın üzerine gelip vurmuş" dedi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, sabah 08.45 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi 1007 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Volkan E.'nin kullandığı 07 GE 345 plakalı hafif ticari araç seyir halinde iken araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aracı ile önce kaldırıma çarpan Volkan E. ardından hızını alamayarak park halindeki 07 ALK 665 plakalı Peugeot marka otomobile çarptı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü test için hastaneye götürüldü

Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araç sürücüsü Volkan E.'nin madde etkisinde olduğu iddia edildi. Polis ekiplerince yapılan alkol kontrolü temiz çıkan sürücü Volkan E. kaza yerine çağrılan polis ekibi tarafından uyuşturucu madde testi yapılmak üzere hastaneye götürüldü.

Markette alışveriş yaparken arabama vurmuşlar

Market alışverişi yapmak için geldiğini ve aracı park ettikten kısa süre sonra kazanın gerçekleştiğini belirten otomobil sürücüsü Davut Alkan, "Alışveriş için markete girmiştim. Birkaç dakika sonra dışardan gürültülü bir ses geldi. Dışarı baktığımda diğer araç kaldırıma çıkıp uçarak bizim aracın üzerine gelip vurmuş. Araç içinde bir arkadaş vardı. Bir şeyi olup olmadığını sordum, istifra ediyordu. 112'yi aradım kısa sürede ambulans geldi" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Muratpaşa, antalya, trafik, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Trafik Kazası: Park Halindeki Araca Çarpıldı - Son Dakika

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