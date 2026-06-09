Antalya'da Trafik Kazası: Sürücü Sağ Kurtuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya'da Trafik Kazası: Sürücü Sağ Kurtuldu

Antalya\'da Trafik Kazası: Sürücü Sağ Kurtuldu
09.06.2026 13:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da hafif ticari araç ile taksinin çarpıştığı kazada, sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu.

Antalya'da hafif ticari araç ile taksinin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada, yan yatan hafif ticari aracın sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan Hasan B. yönetimindeki 06 DGE 953 plakalı hafif ticari araç ile Ali Y. yönetimindeki 07 T 2487 plakalı taksi 952. ve 932. sokakların kesişiminde kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 06 DGE 953 plakalı hafif ticari araç yan yatarak durabildi. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yan yatan araç sürücüsü Hasan B.'nin kendi imkanlarıyla araçtan çıktığı öğrenilirken, kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Maddi hasarın oluştuğu araçlar, yapılan incelemelerin ardından bölgeden çekici yardımıyla kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Antalya, Trafik, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da Trafik Kazası: Sürücü Sağ Kurtuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şanlıurfa’da Dev Miyom Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti Şanlıurfa'da Dev Miyom Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti
Yalova’da meydan savaşı gibi kavga: Kasap satırlarıyla ev bastılar Yalova'da meydan savaşı gibi kavga: Kasap satırlarıyla ev bastılar
Kandıra sahilleri turkuaz renge büründü Kandıra sahilleri turkuaz renge büründü
Sosyal medyadan görüp merak ettikleri Kral Havuzu yolunda kayboldular Sosyal medyadan görüp merak ettikleri Kral Havuzu yolunda kayboldular
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cübbeli Ahmet Hoca’yı kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cübbeli Ahmet Hoca'yı kabul etti
Süper Lig devinden Onuachu sürprizi Süper Lig devinden Onuachu sürprizi

14:13
İmamoğlu’nun sözleri adliye koridorlarını inletti: Kim itti beni
İmamoğlu'nun sözleri adliye koridorlarını inletti: Kim itti beni?
13:39
Özgür Özel: 26 Temmuz’u geçirmeden kurultay yapılmalı
Özgür Özel: 26 Temmuz'u geçirmeden kurultay yapılmalı
13:34
Karnında bebeğiyle öldürülen Nurgül’ün cenazesini ailesi kabul etmedi
Karnında bebeğiyle öldürülen Nurgül'ün cenazesini ailesi kabul etmedi
13:24
Yine aynı ilimiz Koç Grubu’na bağlı bankaya bir saldırı daha
Yine aynı ilimiz! Koç Grubu'na bağlı bankaya bir saldırı daha
13:16
A Milli Takım çölün ortasında kampa girdi
A Milli Takım çölün ortasında kampa girdi
12:57
ABD alarmda 60 yıl sonra ortaya çıkan parazit bir eyalette daha görüldü
ABD alarmda! 60 yıl sonra ortaya çıkan parazit bir eyalette daha görüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2026 14:21:03. #7.12#
SON DAKİKA: Antalya'da Trafik Kazası: Sürücü Sağ Kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.