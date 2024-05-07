Antalya'da trafik kazası sonucu ölen çocuğun katili adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika
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Antalya'da trafik kazası sonucu ölen çocuğun katili adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Antalya\'da trafik kazası sonucu ölen çocuğun katili adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Antalya'da okul çıkışı el ele tutuştuğu kardeşiyle yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu 8 yaşındaki Doruk Erdoğan'ın ölümüne neden olan trafik kazası sonrası gözaltına alınan şüpheli, hakimlik tarafından adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

07.05.2024 16:29  Güncelleme: 16:31
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Antalya'da okul çıkışı el ele tutuştuğu kardeşiyle yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu 8 yaşındaki Doruk Erdoğan'ın ölümüne neden olan trafik kazası sonrası gözaltına alınan şüpheli, hakimlik tarafından adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

Kaza, Güllerpınarı Mahallesi Şevket Tokuş Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kemal Şuberi İlköğretim Okulunda okuyan 8 yaşındaki Doruk Erdoğan ve 7 yaşındaki kardeşi Belinay Erdoğan'a okul çıkışı evlerine giderken karşıdan karşıya geçtikleri sırada F.Ü.'nün kullandığı otomobil çarptı. Kazada Doruk Erdoğan aracın altında kalıp feci şekilde can verirken, kız kardeşi çarpmanın şiddetiyle önce aracın ön kaputuna, ardından yola savruldu. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, Dorukhan Erdoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Hafif yaralanan Belinay Erdoğan ise kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Sürücü gözaltına alınırken, küçük çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden 8 yaşındaki Doruk Erdoğan, bugün Alanya Büyükhasbahçe Camisi'nde öğle namazından önce kılınan cenaze namazının ardından Büyükhasbahçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kazanın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen otomobil sürücü F.Ü. ise hakimlik tarafından adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da trafik kazası sonucu ölen çocuğun katili adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika

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