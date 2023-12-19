 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Antalya'da Uyuşturucu İmalatı Yapan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da Uyuşturucu İmalatı Yapan Şüpheli Yakalandı

Antalya'da evinde uyuşturucu imal edip satan bir şüpheli, polis tarafından yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada çeşitli ekipmanlar ve 500 gram esrar ele geçirildi. Şüpheli hakkında uyuşturucu madde suçlarından soruşturma başlatıldı.

Antalya\'da Uyuşturucu İmalatı Yapan Şüpheli Yakalandı
19.12.2023 - 13:04,
Abone Ol

Antalya'da evine kurduğu düzenekle uyuşturucu imal edip sattığı tespit edilen 1 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipler, Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesinde bulunan bir ikamette M.K. isimli şüphelinin uyuşturucu madde sattığı bilgisi elde edilmesi üzerine, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 2 çadır, 2 hava nemlendirici, 2 konvektör, 2 ısıölçer, 2 bitki yetiştirme lambası, 14 torba halinde saksı ve yaklaşık 500 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Şüpheli M.K., hakkında "Uyuşturucu Madde İmalatı, Ticareti ve Bulundurma" suçlarından düzenlenen tahkikat evrakı ile birlikte adli makamlara sevk edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, Konyaaltı, Antalya, Uyuşturucu, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Emlak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Uyuşturucu İmalatı Yapan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika


14:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la yaptığı telefon görüşmesini anlattı: Ver F-16'yı al İsveç onayını Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la yaptığı telefon görüşmesini anlattı: Ver F-16'yı al İsveç onayını
13:58
Düşülen not taraftarı mest etti! Fenerbahçe'den Edin Dzeko paylaşımı Düşülen not taraftarı mest etti! Fenerbahçe'den Edin Dzeko paylaşımı
13:34
İsrail'in savaş sonrası planı basına sızdı! Gazze'de yönetim 4 ülke arasında paylaştırılacak İsrail'in savaş sonrası planı basına sızdı! Gazze'de yönetim 4 ülke arasında paylaştırılacak
13:28
GQ Türkiye Men Of The Year ödülleri sahiplerini buldu! Kırmızı halıda şıklık yarışı yaşandı GQ Türkiye Men Of The Year ödülleri sahiplerini buldu! Kırmızı halıda şıklık yarışı yaşandı
13:27
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Muş'a Gençlik ve Eğitim Merkezi Kazandırdı Bursa Büyükşehir Belediyesi, Muş'a Gençlik ve Eğitim Merkezi Kazandırdı
12:58
Meral Akşener: Partimize operasyon var! Savaş ilanı kabul ediyorum, varım buyursunlar Meral Akşener: Partimize operasyon var! Savaş ilanı kabul ediyorum, varım buyursunlar
11:50
Derbide oynayacak mı? Edin Dzeko'nun MR sonucu belli oldu Derbide oynayacak mı? Edin Dzeko'nun MR sonucu belli oldu
11:37
Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı'yı hedef aldı: Parasını verdiği insanlara her şeyi söyleyebileceğini zannediyor Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı'yı hedef aldı: Parasını verdiği insanlara her şeyi söyleyebileceğini zannediyor

Son Dakika
14:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la yaptığı telefon görüşmesini anlattı: Ver F-16'yı al İsveç onayını
13:58 Düşülen not taraftarı mest etti! Fenerbahçe'den Edin Dzeko paylaşımı
13:27 Bursa Büyükşehir Belediyesi, Muş'a Gençlik ve Eğitim Merkezi Kazandırdı
13:34 İsrail'in savaş sonrası planı basına sızdı! Gazze'de yönetim 4 ülke arasında paylaştırılacak
13:28 GQ Türkiye Men Of The Year ödülleri sahiplerini buldu! Kırmızı halıda şıklık yarışı yaşandı
12:58 Meral Akşener: Partimize operasyon var! Savaş ilanı kabul ediyorum, varım buyursunlar
11:50 Derbide oynayacak mı? Edin Dzeko'nun MR sonucu belli oldu
11:37 Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı'yı hedef aldı: Parasını verdiği insanlara her şeyi söyleyebileceğini zannediyor
11:23 Borusan Gemlik'teki fabrikasını başka ülkeye taşıyor! Dev tesis satılacak
11:18 Aboubakar'ı gözden çıkaran Beşiktaş dünya yıldızına formayı giydiriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 14:19:52. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da Uyuşturucu İmalatı Yapan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement