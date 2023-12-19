Antalya\'da Uyuşturucu İmalatı Yapan Şüpheli Yakalandı

Antalya'da evine kurduğu düzenekle uyuşturucu imal edip sattığı tespit edilen 1 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipler, Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesinde bulunan bir ikamette M.K. isimli şüphelinin uyuşturucu madde sattığı bilgisi elde edilmesi üzerine, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 2 çadır, 2 hava nemlendirici, 2 konvektör, 2 ısıölçer, 2 bitki yetiştirme lambası, 14 torba halinde saksı ve yaklaşık 500 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Şüpheli M.K., hakkında "Uyuşturucu Madde İmalatı, Ticareti ve Bulundurma" suçlarından düzenlenen tahkikat evrakı ile birlikte adli makamlara sevk edildi. - ANTALYA