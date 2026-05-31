Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 15 Tutuklama

31.05.2026 09:44
Antalya'da tatil merkezlerinde yerli ve yabancı turistlere uyuşturucu madde sattığı değerlendirilen 20 kişiden 15'i tutuklandı. Şahısların ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramada 4 kilogram kokain ve bir miktar para ele geçirildi

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik talimatı doğrultusunda mayıs ayında yapılan çalışmalarda, araştırma, teknik ve fiziki takip sonucu tatil merkezlerinde yerli ve yabancı turistlere uyuşturucu madde sattığı değerlendirilen 20 şüpheli gözaltına alındı.

4 kilogram kokain ele geçirildi

Şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda 4 kilogram kokain ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüphelilerden 15'i savcılık sorgularının ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimi tarafından tutuklandı. 5 şüpheli ise adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Antalya, Tatil, Yaşam, Suç, Son Dakika

