Antalya'da Yasadışı Bahis Operasyonu: 21 Tutuklama

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Antalya'da yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonu: 21 tutuklama

ANTALYA - Antalya Emniyeti, son bir haftada düzenlediği operasyonlarda 19 yasa dışı bahis şüphelisini ve 2 dolandırıcıyı tutukladı. Aranan 4 kişi cezaevine teslim edilirken, 26 sosyal medya hesabı hakkında işlem yapıldı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen çalışmalarda, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık başta olmak üzere birçok suçla ilgili operasyon düzenlendi.

Antalya merkezli 10 ilde yapılan operasyon kapsamında, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a Muhalefet" suçundan 19 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Yapılan aramalarda 1 ruhsatsız silah, 5 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

"Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan 2 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi. Çeşitli suçlardan 2 ile 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Sanal devriye faaliyetleri kapsamında 26 sosyal medya hesabı hakkında işlem yapıldı.

Siber güvenlik eğitimleri

SİBERAY programı kapsamında 4 okulda toplam bin 134 öğrenci, öğretmen ve idareciye siber suçlar, güvenli internet kullanımı, siber zorbalık ve teknoloji bağımlılığı konularında eğitim verildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü, siber suçlarla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirterek vatandaşları bilinçli internet kullanımı konusunda dikkatli olmaya davet etti.