Antalya'da Yaya Geçidinde Kaza - Son Dakika
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Antalya'da Yaya Geçidinde Kaza

Antalya\'da Yaya Geçidinde Kaza

Yaya geçidinde dururken arkadan çarpan araçta sıkışan sürücü hastaneye kaldırıldı.

26.11.2024 09:50
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Antalya'da yaya geçidinde duran araca arkadan gelen bir başka araç çapması sonucu araçta sıkışan ve hafif yaralanan sürücü, vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dursun Ceylan idaresindeki 07 AJR 048 plakalı Ford marka otomobil, cadde üzerinde bulunan yaya geçinde bekleyen yayaya yol vermek için yavaşladı. Bu sırada sol şeritten gelen ve ismi henüz öğrenilmeyen sürücünün kullandığı 07 AGS 536 plakalı Fiat marka araç, Ceylan'ın kullandığı araca çarparak kaldırıma doğru sürükledi.

Araçtan vatandaşlar çıkardı

Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı ile olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Fiat marka araçta sıkışan sürücüyü vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkardı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan araç sürücüsü ambulansla hastaneye götürülürken, kaza nedeniyle cadde üzerinde trafik uzun süre tek şeritten sağlandı.

Yayaya yol verirken kaza yaptı

Yaya geçidinde bekleyen yayaya yol vermek için durduğunda kazanın meydana geldiğini belirten Dursun Ceylan, "Ben normal sağ şeritten geliyordum, seyir halinde hızım da 40 falandı. Karşıdan bir yaya geçiyordu hafifledim, o anda buradan sağdan vurdu. Biraz ben heyecanlandım. Arkadaş da hafif yaralı sanırım, inşallah bir şey olmaz. Canımızda bir şey yok, Allah'a şükür" dedi. Trafik ekiplerinin kaza ile ilgili çalışmasının ardından yolun iki şeridi birden trafiğe yeniden açıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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