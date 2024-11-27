Antalya\'da Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Mahsur Kalan Aileler Kurtarıldı

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Antalya'nın Akseki ilçesinde yayladan Manavgat ilçesinde evlerine dönecekleri sırada olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 3 ailenin imdadına Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri yetişti. Ekipler 30 kilometrelik karla kaplı yolda 3 saat çalışma yaparak ailelere ulaştı.

Yaz ayında yaylaya çıkıyorlar

Yaz ayında Manavgat ilçesi Hocalı Mahallesinden Akseki ve Bozkır ilçesi sınırlarında bulunan Dipsiz Göl Hocalı Yaylası'na çıkan ve geçimini hayvancılıkla sağlayan, 3 aileden oluşan ve içlerinde küçük çocuğunda bulunduğu 9 kişi yayladan eve dönüş hazırlıkları yaptıkları sırada bin 700 metre rakımlı yaylada yoğun kar yağışı nedeni ile mahsur kaldılar. Hayvanlarını yaya olarak bin 825 metre rakımlı Alacabele getirerek oradan yakınları tarafından kamyonlarla Hocalı Mahallesine götürdüler ve ailelere ait otomobil ve kamyonetleri ile hazırlık yaptıkları sırada yoğun kar ve tipi nedeni ile mahsur kaldılar. Yakınları ise ailelerinin kurtarılması için Antalya Büyükşehir Belediyesine ulaşarak yardım istediler.

Büyükşehir Belediyesini yardım istediler

Yakınlarının Büyükşehir Belediyesinden yardım istemeleri üzerine, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Akseki ekibi gelen ihbarlar üzerine Dipsiz Göl Mevkii'nde geçimini hayvancılıkla sağlayarak yaylalarda yaşayan, kar yağışı nedeni ile mahsur kalan ailelerin yardımına koştu.

Karla kaplı yolda 4 saatlik çalışma yapıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Akseki ekibi İhbarı alır almaz 2 iş makinesi ve arazili araç ile 4 kişilik personel ile yaklaşık 4 saat boyunca 30 km yol açma ve kar temizleme çalışması sonucu ailelere ulaşıldı. Ekipler tarafından mahsur kalan ailelere Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek adına geçmiş olsun dileklerini iletildi.

Yayladan inmek için hazırlandık kara yakalandık

Nisan - Mayıs aylarında Manavgat ilçesi Hocalı Mahallesinden Akseki ve Bozkır ilçesi sınırlarında bulunan Dipsiz Göl Hocalı Yaylası'na çıkan ve geçimini hayvancılıkla sağlayan Yusuf Köken, bu yıl yayladan inmekte geç kaldıklarını söyledi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e çok teşekkür eden Köken, "Kar bu yıl erken bastırdı. Gitme şansımız olmadı. Burada mağdur kaldık. Ekiplerini göndererek bizi buradan kurtardı. Tam yayladan inmek için hazırlıklarımızı yapmıştık. Fakat kar ve tipi bastırdığı için yola çıkamadık. Eşyalarımızı arabalarımıza yükledik. Sığırlarımı ise gelecek olan kamyon ile Manavgat'ın Hocalı Mahallesine götüreceğiz" dedi.

Yayladan inmek için geç kaldık

Yaylada bulunan diğer aileler ise, yayladan normalde kasım ayının en geç ortalarında inmeleri gerektiğini söyleyerek, "Biz bu yıl yayladan inmekten geç kaldık. Önümüzdeki yıl Allah izin verirse kasım ayının başlarında köyümüze dönüş yapacağız dediler. - ANTALYA