Antalya'da zincirleme kaza: 2 yaralı

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 otomobil sürücüsü ve aynı araçta bulunan yolcu yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; deniz istikametinden çarşı istikametine seyir halinde olan İzzet Kemal S. idaresindeki 80 ACP 366 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarında park halinde bekleyen 34 DNK 562 plakalı otomobile, ardından aynı istikamette önünde seyir halinde olan yabancı uyruklu Yan P. idaresindeki BB 0482 EO plakalı otomobile çarparak durdu. Meydana gelen kazada 80 ACP 366 plakalı otomobilin sürücüsü İzzet Kemal S. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Halil İ. yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA