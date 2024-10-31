Antalya'da Zincirleme Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika
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Antalya'da Zincirleme Kaza: 3 Yaralı

Manavgat'ta aynı anda meydana gelen 3 kazada 4 araç karıştı, 3 kişi yaralandı ancak hayati tehlike yok.

31.10.2024 23:00
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Aynı yerde peş peşe 3 zincirleme kaza: 3 yaralı

Kazalar, güvenlik kamerasına yansıdı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde aynı dakikalarda meydana gelen 3 zincirleme trafik kazasında araçlar gibi birbirlerine girdi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazalardan ikisinde yaralanan olmazken, 4 aracın karıştığı zincirleme kazada araçlarda yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı.

Antalya-Manavgat D-400 Karayolunda Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki 3 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan olmazken, bu kazanın ardından aynı istikamete seyir halindeki 3 aracın karıştığı zincirleme kazada da şans eseri yaralanan olmadı.

Aynı dakikalarda yine Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Musa Emre Oral'ın kullandığı 38 AIU 761 Plakalı araç, Osman Dener'in kullandığı araca, bu aracın da İsmail Demirel'in kullandığı 01 AZJ 585 Plakalı araca çarpması sonucu meydana gelen 4 araçlı zincirleme trafik kazasında araçlarda yolcu olarak bulunan Adil Rençber Hatice Nur Göçve Fahriye Dener yaralandı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Zincirleme Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Zincirleme Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika
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