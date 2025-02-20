Antalya\'dan Çalınan Araç Isparta\'da Bulundu

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Antalya'da düz kontak yöntemiyle çalınan bir araç, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları sayesinde Isparta'da tespit edilerek yakalandı. Çalıntı araç, sahibine teslim edilmek üzere muhafaza altına alınırken, aracı çalan şüpheli gözaltına alındı.

Olay, 17 Şubat 2025 Pazartesi günü Antalya'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edinilen bilgilere göre, H.K. isimli vatandaş, kendisine ait gri renkli aracının çalındığını yetkililere bildirerek başvuruda bulundu. Yapılan ihbarın ardından Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından aracın Isparta il sınırlarına giriş yaptığı bilgisini aldı.

Düz kontak yöntemiyle çalındığı belirlendi

Ekipler, çalıntı aracı ve şüpheliyi tespit ederek hızla yakalayarak gözaltına aldı. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerde aracın düz kontak yöntemiyle çalındığı belirlendi. Çalıntı araç, sahibine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ISPARTA