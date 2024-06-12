Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde Köpekler Görev Başında - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde Köpekler Görev Başında

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde madde arama köpeği, narkotik madde arama köpeği ve banknot köpeği görev yapıyor. Köpekler, operasyonlarda polislere yardımcı oluyor ve Antalya'da yapılan operasyonlara büyük katkı sağlıyor. Köpeklerin eğitimi ve bakımları özenle yapılmaktadır. Emekli olduktan sonra köpekler genel merkeze gönderilir veya eğitmenleri tarafından bakımları sağlanır.

12.06.2024 10:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde madde arama köpeği, narkotik madde arama köpeği ve banknot köpeği görev yapıyor. Narkotik madde arama köpeği Neptün, maddenin kokusunu uzaklardan alarak görülmeyeni görüp, çok sayıda operasyonda mesai arkadaşları polislere yardım ediyor.

Antalya Havalimanı içerisinde bulunan Köpek Eğitim Merkezi'nde (KEM) ilgi gösterdiği alana göre eğitilen köpekler, kadavra, bomba, iz takip ya da narkotik olmak üzere dallara ayrılıyor. Köpek eğitmeni polis memurları KEM'de beraber mesai yaptıkları Neptün ve Tim adlı iki narkotik köpeğin eğitim anlarını, İhlas Haber Ajansı ile paylaştı. Alan fark etmeksizin her yerde narkotik maddeyi bulan Neptün'ün ve Türkiye'de bulunan 6 banknot köpeğinden biri olan, yasadışı para giriş çıkışına dur diyen Tim'in Antalya'da yapılan operasyonlara katkısı büyük. Koku duyularının körelmemesi için her gün düzenli antrenman yapan köpekler, operasyonlara da sırayla gönderiliyor. Köpekler için hazırlanan özel bölgede bulunan hassas burunların eğitmenleri aynı zamanda bakımlarını da sağlıyor.

Hassas burunlar meslektaşlarıyla şehir şehir geziyor

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı KEM'de görev yapan polis memuru Mehmet Doruk, birimlerinde görev yapan köpeklerin Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü'nde eğitim almalarının ardından eğitmeninin tayin olduğu yerde göreve başladığını ifade etti. Doruk, "Köpeklerimiz yavruyken yapılan testlerden sonra 3 buçuk aylık bir süre zarfında Ankara'da eğitim görüyor, eğitimden sonra eğitmenleri ile birlikte tayin edilen yere beraber gidiyor. Her köpeğin kendine ait bir eğitmeni var, kimse kimsenin köpeğiyle göreve gitmez. Dostlarımız, eğitmeniyle birlikte tayine tabii oluyor" diye konuştu.

Gözle bulunamayanı burnuyla telafi ediyor

Hassas burunlu köpeklerin operasyonlarda işleri kolaylaştırdığına dikkat çeken Mehmet Doruk, köpeklerin her türlü arazi şartlarında görev yapabildiğini söyledi. Doruk, "Köpeklerimiz bir polisin eli ve kolu, çünkü göz ve el yordamıyla arama yaptığımız yerde yetersiz kalabiliyoruz. Bunu da köpeklerimizle tamamlıyoruz. İnsanların göremediği zulanın bulunduğu yeri, köpekler koklama yöntemiyle çıkarabiliyor. Bazı yerlerde gözünüzün önünde olan bir şeyi göremeyebiliyorsunuz, çünkü saklanmış veya zulalanmış bir vaziyette olabiliyor. Köpek burun yöntemiyle aradığı için onlardan kaçmıyor, yani sizin gözünüzle bulamadığınızı o burnuyla telafi edebiliyor. Örneğin, Abdullah komiserimizin köpeği Tim 2 buçuk yaşında, çift branşı var. Biri banknot diğeri de narkotik köpeği. Ülkemizde bulunan 6 adet banknot köpeğinden biri" ifadelerini kullandı.

"Köpeğim Neptün, evimizin bir bireyi"

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görev yapan Neptün (7) adlı köpeğin eğitmenliğini yapan polis memuru Mehmet Doruk, köpeklerin aktif ve pasif olarak ikiye ayrıldığını belirterek, şu şekilde devam etti: "Köpeğim Neptün, evimizin bir bireyi bir çocuğu. Neptün çok sosyal bir köpek, yapı itibariyle büyük ve sert görünmesine rağmen bir o kadar da duygusal, bir kediden daha zararsız, sevilmeyi ister. Neptün ile göreve gittiğimizde aradığımız yerlerde alanlar çok büyük olabiliyor veya saklama yöntemi farklı olabiliyor, bu koşullara göre hazırlandığı için gittiğimiz yerlerde yön yol gösteriyor. Köpeklerin aktif ve pasif olmak üzere iki tepki yöntemi var, Narkotik köpekleri aktif köpek. Aktif köpekler maddeyi bulduğu yerde kazarak tepki verir. Gittiğimiz aramada maddeyi bulduğu zaman tepki vererek bizi çağırıyorlar, görevlerini üstün başarıyla yaparlar."

Sağlık problemlerinden sonra emekli oluyorlar

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü KEM'de görevli eğitmen Mehmet Doruk, operasyonlara hız katan köpeklerin sağlığı ve kondisyonu yettiği sürece sahada görev yaptığını belirterek, sağlık problemleri sonrası veteriner talimatıyla emekliye sevk edildiklerini açıkladı. Doruk, hassas burunların emekli olduktan sonra ya genel merkeze gönderildiğini ya da eğitmeni tarafından son nefesine kadar bakımının sağlandığını kaydetti.

Köpekler maddeyle temas edemez

Narkotik köpeklerine eğitim sırasında uyuşturucu madde verildiği yönündeki yanlış bilgiye de değinen Mehmet Doruk, "Köpeklerin maddeyle teması imkansız, zararlı maddeler olduğu için köpekle teması yasak. Şartlı tepkiyle birimimize kazandırılan hayvanlardır" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Antalya Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Antalya, Hayvan Hakları, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde Köpekler Görev Başında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:04 İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü
19:47 Akşener’in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi Akşener'in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi
19:43 Bahçeli’nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti’den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz Bahçeli'nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti'den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz
18:09 Bahçeli: Sinan Ateş cinayetine ilişkin duruşmada MHP hazır bulunacak Bahçeli: Sinan Ateş cinayetine ilişkin duruşmada MHP hazır bulunacak
17:13 Bahçeli’nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü Bahçeli'nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü
20:29 Bu haber hayranlarını üzecek Lionel Messi’den beklenmedik emeklilik kararı Bu haber hayranlarını üzecek! Lionel Messi'den beklenmedik emeklilik kararı
19:21 UEFA’dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı UEFA'dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı
18:40 Taraftarlar çılgına dönecek Dubois’ten Galatasaray’a zehir zemberek sözler Taraftarlar çılgına dönecek! Dubois'ten Galatasaray'a zehir zemberek sözler
18:00 Bodrum’da tiyatro oyuncusu Demet Ersoy terastan düşerek hayatını kaybetti Bodrum'da tiyatro oyuncusu Demet Ersoy terastan düşerek hayatını kaybetti
17:51 Akşener, İYİ Partili vekilin önerisi sonrası harekete geçti: Tüm fotoğraflarımı indirin Akşener, İYİ Partili vekilin önerisi sonrası harekete geçti: Tüm fotoğraflarımı indirin
17:47 Kuveyt’te 6 katlı binada çıkan yangında can kaybı 49’a yükseldi Kuveyt'te 6 katlı binada çıkan yangında can kaybı 49'a yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 20:54:36. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde Köpekler Görev Başında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement