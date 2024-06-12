Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde Köpekler Görev Başında

3.Sayfa

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde madde arama köpeği, narkotik madde arama köpeği ve banknot köpeği görev yapıyor. Narkotik madde arama köpeği Neptün, maddenin kokusunu uzaklardan alarak görülmeyeni görüp, çok sayıda operasyonda mesai arkadaşları polislere yardım ediyor.

Antalya Havalimanı içerisinde bulunan Köpek Eğitim Merkezi'nde (KEM) ilgi gösterdiği alana göre eğitilen köpekler, kadavra, bomba, iz takip ya da narkotik olmak üzere dallara ayrılıyor. Köpek eğitmeni polis memurları KEM'de beraber mesai yaptıkları Neptün ve Tim adlı iki narkotik köpeğin eğitim anlarını, İhlas Haber Ajansı ile paylaştı. Alan fark etmeksizin her yerde narkotik maddeyi bulan Neptün'ün ve Türkiye'de bulunan 6 banknot köpeğinden biri olan, yasadışı para giriş çıkışına dur diyen Tim'in Antalya'da yapılan operasyonlara katkısı büyük. Koku duyularının körelmemesi için her gün düzenli antrenman yapan köpekler, operasyonlara da sırayla gönderiliyor. Köpekler için hazırlanan özel bölgede bulunan hassas burunların eğitmenleri aynı zamanda bakımlarını da sağlıyor.

Hassas burunlar meslektaşlarıyla şehir şehir geziyor

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı KEM'de görev yapan polis memuru Mehmet Doruk, birimlerinde görev yapan köpeklerin Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü'nde eğitim almalarının ardından eğitmeninin tayin olduğu yerde göreve başladığını ifade etti. Doruk, "Köpeklerimiz yavruyken yapılan testlerden sonra 3 buçuk aylık bir süre zarfında Ankara'da eğitim görüyor, eğitimden sonra eğitmenleri ile birlikte tayin edilen yere beraber gidiyor. Her köpeğin kendine ait bir eğitmeni var, kimse kimsenin köpeğiyle göreve gitmez. Dostlarımız, eğitmeniyle birlikte tayine tabii oluyor" diye konuştu.

Gözle bulunamayanı burnuyla telafi ediyor

Hassas burunlu köpeklerin operasyonlarda işleri kolaylaştırdığına dikkat çeken Mehmet Doruk, köpeklerin her türlü arazi şartlarında görev yapabildiğini söyledi. Doruk, "Köpeklerimiz bir polisin eli ve kolu, çünkü göz ve el yordamıyla arama yaptığımız yerde yetersiz kalabiliyoruz. Bunu da köpeklerimizle tamamlıyoruz. İnsanların göremediği zulanın bulunduğu yeri, köpekler koklama yöntemiyle çıkarabiliyor. Bazı yerlerde gözünüzün önünde olan bir şeyi göremeyebiliyorsunuz, çünkü saklanmış veya zulalanmış bir vaziyette olabiliyor. Köpek burun yöntemiyle aradığı için onlardan kaçmıyor, yani sizin gözünüzle bulamadığınızı o burnuyla telafi edebiliyor. Örneğin, Abdullah komiserimizin köpeği Tim 2 buçuk yaşında, çift branşı var. Biri banknot diğeri de narkotik köpeği. Ülkemizde bulunan 6 adet banknot köpeğinden biri" ifadelerini kullandı.

"Köpeğim Neptün, evimizin bir bireyi"

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görev yapan Neptün (7) adlı köpeğin eğitmenliğini yapan polis memuru Mehmet Doruk, köpeklerin aktif ve pasif olarak ikiye ayrıldığını belirterek, şu şekilde devam etti: "Köpeğim Neptün, evimizin bir bireyi bir çocuğu. Neptün çok sosyal bir köpek, yapı itibariyle büyük ve sert görünmesine rağmen bir o kadar da duygusal, bir kediden daha zararsız, sevilmeyi ister. Neptün ile göreve gittiğimizde aradığımız yerlerde alanlar çok büyük olabiliyor veya saklama yöntemi farklı olabiliyor, bu koşullara göre hazırlandığı için gittiğimiz yerlerde yön yol gösteriyor. Köpeklerin aktif ve pasif olmak üzere iki tepki yöntemi var, Narkotik köpekleri aktif köpek. Aktif köpekler maddeyi bulduğu yerde kazarak tepki verir. Gittiğimiz aramada maddeyi bulduğu zaman tepki vererek bizi çağırıyorlar, görevlerini üstün başarıyla yaparlar."

Sağlık problemlerinden sonra emekli oluyorlar

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü KEM'de görevli eğitmen Mehmet Doruk, operasyonlara hız katan köpeklerin sağlığı ve kondisyonu yettiği sürece sahada görev yaptığını belirterek, sağlık problemleri sonrası veteriner talimatıyla emekliye sevk edildiklerini açıkladı. Doruk, hassas burunların emekli olduktan sonra ya genel merkeze gönderildiğini ya da eğitmeni tarafından son nefesine kadar bakımının sağlandığını kaydetti.

Köpekler maddeyle temas edemez

Narkotik köpeklerine eğitim sırasında uyuşturucu madde verildiği yönündeki yanlış bilgiye de değinen Mehmet Doruk, "Köpeklerin maddeyle teması imkansız, zararlı maddeler olduğu için köpekle teması yasak. Şartlı tepkiyle birimimize kazandırılan hayvanlardır" dedi. - ANTALYA