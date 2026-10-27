Kepez'deki hortum soruşturmasında iş yeri sahipleri adliyede, şantiye şefi ve iş güvenliği uzmanı aranıyor - Son Dakika
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Kepez'deki hortum soruşturmasında iş yeri sahipleri adliyede, şantiye şefi ve iş güvenliği uzmanı aranıyor

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Kepez\'deki hortum soruşturmasında iş yeri sahipleri adliyede, şantiye şefi ve iş güvenliği uzmanı aranıyor
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Kepez\'deki hortum soruşturmasında iş yeri sahipleri adliyede, şantiye şefi ve iş güvenliği uzmanı aranıyor
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Antalya Kepez'de 4 işçinin öldüğü hortum felaketiyle ilgili soruşturmada iş yeri sahipleri Ş.Ç. ve M.Ç. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek. Gözaltı kararı verilen şantiye şefi D.K. ile iş güvenliği uzmanı İ.A. firari. 25 Ekim gecesi şantiyedeki konteynerleri savuran hortumda bir inşaat bekçisi de yaralanmıştı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde 4 işçinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı hortuma ilişkin soruşturmada gözaltına alınan iş yeri sahipleri Ş.Ç. ve M.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Haklarında gözaltı kararı çıkartılan iş güvenliği uzmanı ile şantiye şefinin ise firari olduğu belirtildi.

Olay, 25 Ekim günü saat 23.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi 6199 Sokak üzerindeki inşaat şantiyesinde meydana geldi. Kent merkezinde kuvvetli yağış ve rüzgar etkili olurken, şantiyede çıkan hortum işçilerin kaldığı 2 konteyneri savurarak parçaladı. Şantiyedeki kule vinç de devrildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve kurtarma ekibi sevk edildi. Konteynerlerde konaklayan 6 işçinin etkilendiği olayda 4 işçi hayatını kaybetti, yaralanan inşaat bekçisi hastaneye kaldırıldı. Olayda hayatını kaybeden işçilerin; İsa Elnevvaf, Aycan Kılınç (30), Salah Muhammet Elnaim ve Muhammet Emin Elnaim olduğu öğrenildi. İnşaatın bu yılın ocak ayında başladığı, şantiye alanına kurulan 5 konteynerden 4'ünün olayda zarar gördüğü belirtildi.

KONTEYNERLER 100 METREDEN FAZLA SAVRULDU

Hortumun yol açtığı hasar gündüz ortaya çıktı. İşçilerin kaldığı konteynerlerin 100 metreyi aşkın uzaklığa savrulduğu görüldü. Konteynerlerdeki demir ranzalar da bir sitenin bahçesine savrulurken, aynı bölgedeki bir okulun çatısı zarar gördü.

Hortumun, şantiyeden önce Kepez Belediyesi'ne ait seyir terasındaki dinlenme tesisini vurduğu anlar da tesiste görevli personel tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde hortumun masa, sandalye, şemsiye ve çöp konteynerini savurduğu anlar ile personelin yaşadığı panik yer aldı.

ŞANTİYE ŞEFİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI FİRARİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında iş yeri sahipleri Ş.Ç. ve M.Ç. polis merkezine götürüldü. Ş.Ç. ve M.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilecek. Haklarında gözaltı kararı çıkartılan iş güvenliği uzmanı İ.A. ile şantiye şefi D.K.'nin ise firari olduğu belirtildi.

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Kaynak: İHA
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