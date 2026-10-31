Antalya Kepez'de 7 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Antalya Kepez'de 7 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

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Antalya Kepez\'de 7 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı
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Antalya Kepez\'de 7 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı
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Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüphelinin ikametlerinde 15 poşet içinde toplam 7 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Şüphelilerden biri adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, diğeri tutuklandı.

Antalya'da temin ettikleri uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri kente getirerek satış ile dağıtımını yaptığı bilgisi edinilen 2 şüpheli, polisin operasyonuyla yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerden çıkarıldıkları mahkemece adli kontrolle serbest kalırken, diğeri ise tutuklandı. Operasyon anı ve yapılan aramalarda ele geçirilen malzemeler ise polis kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu maddelerin ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmada, temin ettikleri uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri kente getirerek satışını ve dağıtımını yaptıkları yönünde bilgi elde edilen M.S.K. ve O.Ü., Kepez ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyon anı polis kamerasına yansıdı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 15 parça poşet içerisinde toplam 7 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.

"Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak" suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden O.Ü. hakkında adli kontrol kararı verildi.

M.S.K. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA
3. SayfaAntalyaGüncelKepezSon Dakika

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SON DAKİKA: Antalya Kepez'de 7 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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