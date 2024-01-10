Antalya- Konya karayolunda kar yağışı başladı

1825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde kar kalınlığı yer yer 5-10 santimetreye ulaştı

ANTALYA - Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir karayolunda aralıklarla kar yağışı başladı.

Kar yağışının Akseki'nin Yarpuz Mahallesinden sonra Battı Çıktı mevkiinde başlayıp yaklaşık 10 kilometrelik alanda aralıklarla devam ettiği bildirildi. 1825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde kar kalınlığı yer yer 5-10 santimetreye kadar ulaşırken karayolları Alacabel ekipleri çok sayıda iş makinası ile yolda biriken karı temizleme çalışması başlattı.

Dün akşam saatlerinde saat 18.00 sıralarında başlayan kar yağışı 22.00 sıralarında durdu. Gündüz saatlerinde ise hafif şekilde tekrar başlayan ve aralıklarla devam eden yağış sebebiyle Karayolları Alacabel ekipleri trafik akışında aksama yaşanmaması için yolda biriken karları temizliyor. Karayolları ekipleri yolda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı ve yolun açık olduğu bildirildi.

Akseki Bölge Trafik ve Karayolları ekipleri yolu kullanacak olan sürücülerin zincirlerini yanlarında bulundurmalarını istedi.