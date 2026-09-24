Antalya Manavgat\'ta eski Tarım İlçe Müdürlüğü arazisi hem otopark hem çöplük oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde boş arazi bir taraftan otopark olarak kullanılırken, bir taraftan da çöplük olarak kullanılıyor.

Manavgat'ta Antalya Caddesinde bulunan Tarım İlçe Müdürlüğü hizmet binasının taşınmasının ardından eski binanın yıkıldı. Yukarı Hisar Mahallesi'nde bulunan eski eski hizmet binasının bulunduğu arazi ilgisizlik ve bakımsızlık nedeniyle çöp yuvasına döndü. Çevredeki işyerleri ve bölgede işi olan vatandaşların otopark olarak kullandığı boş arsa, atılan çöpler nedeniyle tam anlamıyla çöplüğe dönüştü.

Oluşan kötü koku ise çevredeki vatandaşlara rahatsızlık veriyor.