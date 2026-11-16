Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı - Son Dakika
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı

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Antalya\'nın Gazipaşa ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalenin ardından yaralılar, Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abdurrahman Ş. yönetimindeki 04 ABJ 057 plakalı motosiklet ile Ali Y. yönetimindeki 10 AKS 385 plakalı motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletlerinden yola savrulan iki sürücü yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı iki sürücü, ambulanslarla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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