Antalya Serik'te D-400'de 3 araç zincirleme kazaya karıştı, yaralanan olmadı - Son Dakika
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Antalya Serik'te D-400'de 3 araç zincirleme kazaya karıştı, yaralanan olmadı

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Antalya Serik\'te D-400\'de 3 araç zincirleme kazaya karıştı, yaralanan olmadı
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Antalya'nın Serik ilçesinde D-400 kara yolu Dikmen Kavşağı yakınlarında 3 aracın karıştığı zincirleme kazada araçlarda maddi hasar oluştu, yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle trafik kısa süreliğine tek şeritten kontrollü sağlanırken polis inceleme başlattı.

Antalya'nın Serik ilçesinde D-400 kara yolu üzerinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında araçlarda maddi hasar meydana gelirken, şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Antalya-Alanya D-400 kara yolu Dikmen Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 07 BZG 281 plakalı kamyonet ile 07 MSG 54 ve 07 MBG 29 plakalı iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet yolun sağ tarafındaki kaldırıma, iki otomobil ise refüjde bulunan demir bariyerlere çarparak durabildi.

Trafik tek şeritten sağlandı

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yol kısa süreliğine araç trafiğine kapanırken, trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazada araçlarda maddi hasar oluşurken, herhangi bir yaralanmanın yaşanmadı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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