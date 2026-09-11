Antalya Serik\'te motosiklet park halindeki midibüse çarptı, sürücü ağır yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde motosiklet, arızalandığı için yol kenarında park ettiği belirtilen midibüse çarptı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Eminceler Mahallesi, Belek'in turizm yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.U. idaresindeki 07 BBM 480 plakalı motosiklet, Belek Turizm Yolu üzerinde seyir halindeyken, yol kenarında arıza yaptığı için park ettiği belirtilen H.K. yönetimindeki 07 PS 435 plakalı midibüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü S.U., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, kaza sonrası inceleme başlattı