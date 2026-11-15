Ara tatilde Düzce terminalinde yolculara emniyet kemeri denetimi yapıldı

Düzce'de ara tatil dolayısıyla seyahate çıkan vatandaşlara yönelik otobüs terminalinde emniyet kemeri denetimi gerçekleştirildi. Trafik polislerinin uyarılarının ardından yolcular emniyet kemerlerini taktı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ara tatilde şehirler arası yolculuğa çıkan vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla Düzce Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde denetim gerçekleştirdi. Terminalden hareket etmeye hazırlanan otobüslerde kontroller yapan trafik polisleri, yolculara emniyet kemeri kullanımının hayati önemini anlattı. Özellikle trafik kazalarında emniyet kemerinin can kaybı ve yaralanma riskini azaltmadaki rolüne dikkat çeken ekipler, yolculara önemli uyarılarda bulundu.

Denetimler sırasında yolculara seslenen trafik polisleri, "Sevdiklerinizi üzmek istemiyorsanız, lütfen emniyet kemerinizi takınız" diyerek güvenli yolculuğun önemini vurguladı. Polis ekiplerinin bilgilendirmesi ve uyarılarının ardından otobüslerde bulunan yolcular emniyet kemerlerini taktı. Ara tatil nedeniyle artan yolcu hareketliliğine dikkat çeken ekipler, güvenli bir seyahat için emniyet kemerinin yolculuk boyunca takılı tutulması gerektiğini hatırlattı.