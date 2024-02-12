Araç kazasında şehit olan asker Kütahya'da toprağa verildi
KÜTAHYA - Pençe-Kaplan Harekatı bölgesinde aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş memleketi Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Gecek köyünde toprağa verildi.
Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kaplan Harekatı bölgesinde aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş için Altıntaş Zafer Havalimanında karşılama töreni düzenlendi. Askeri uçakla Zafer Havalimanı'na getirilen şehit Mustafa Özkardeş'in naaşı, Vali Musa Işın, Kütahya milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı, Ali Fazıl Kasap, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, şehit yakınları ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Törende şehidin ailesiyle yakından ilgilenen Vali Işın, sabır ve başsağlığı diledi.
Törenin ardından hastane moguna kaldırılan şehidin naaşı daha sonra Altıntaş Gecek köyündeki baba evine götürüldü. Evin önünde helallik alınmasının ardından köy camisine getirilen oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döken Necla Özkardeş güçlükle sakinleştirildi. Şehidin naaşı ikindi namazı sonrası Kütahya İl Müftüsü İrfan Açık tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya Milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı, Ali Fazıl Kasap, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Uzun, Kütahya İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı, Altıntaş Kaymakamı Büşra Güllü Özpınar, Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Şehit Mustafa Özkardeş'in, ailenin 3 çocuğundan biri olduğu öğrenildi.
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