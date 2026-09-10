Çalıştığı yerde hayatını kaybeden 13 yaşındaki Tunç son yolculuğuna uğurlandı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, yaz tatilini değerlendirmek için çalıştığı oto tamirhanesinde bakımını yaptığı aracın klimasındaki gazın patlaması sonucu, kopan parçanın başına isabet etmesiyle ağır yaralanan 13 yaşındaki Tunç Çam yaşamını yitirdi. Acı olay, okulların açılmasına sayılı günler kala ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.

YAZ TATİLİNDE ÇALIŞIYORDU

Olay, Samandağ ilçesi Huzurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çanakoluk Ortaokulu'ndan yeni mezun olan 13 yaşındaki Tunç Çam, yaz tatilini verimli geçirmek ve meslek öğrenmek amacıyla yaklaşık iki ay önce mahalledeki bir oto tamirhanesinde çırak olarak işe başladı.

KLİMA BAKIMI SIRASINDA PATLAMA OLDU

8 Eylül tarihinde iş yerine gelen bir aracın motor kısmında bakım yaptığı sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle araç klimasındaki gazda patlama gerçekleşti. Şiddetli patlamanın etkisiyle motor kısmından kopan metal bir parça, talihsiz çocuğun başına isabet etti.

İş yerindekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede tamirhaneye ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, küçük Tunç'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

AİLESİ ACI HABERİ ŞEHİR DIŞINDA ALDI

Olayın ardından iş yeri sahibi M.Y., Tunç'un babası T.Ç.'yi arayarak durumu bildirdi. Babanın şehir dışında olması nedeniyle aileye diğer yakınları yetişti. İş yerine gelen acılı aile, çocuklarının ölüm haberiyle yıkıldı.

Oto tamirhanesinde inceleme yapan yetkililer, ölüm nedeninin klima gazının sıkışması sonucu oluşan patlama ve sıçrayan parça olduğunu teyit etti.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Otopsi işlemlerinin ardından Tunç Çam'ın cenazesi, ailesi, akrabaları ve arkadaşlarının gözyaşları arasında Huzurlu Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi.