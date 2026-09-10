Çalıştığı yerde hayatını kaybeden 13 yaşındaki Tunç son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çalıştığı yerde hayatını kaybeden 13 yaşındaki Tunç son yolculuğuna uğurlandı

 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da yaz tatilini değerlendirmek için çalıştığı oto tamirhanesinde, araç klimasındaki gaz patlaması sonucu kopan parçanın başına isabet etmesiyle hayatını kaybeden 13 yaşındaki Tunç Çam, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, yaz tatilini değerlendirmek için çalıştığı oto tamirhanesinde bakımını yaptığı aracın klimasındaki gazın patlaması sonucu, kopan parçanın başına isabet etmesiyle ağır yaralanan 13 yaşındaki Tunç Çam yaşamını yitirdi. Acı olay, okulların açılmasına sayılı günler kala ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.

YAZ TATİLİNDE ÇALIŞIYORDU

Olay, Samandağ ilçesi Huzurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çanakoluk Ortaokulu'ndan yeni mezun olan 13 yaşındaki Tunç Çam, yaz tatilini verimli geçirmek ve meslek öğrenmek amacıyla yaklaşık iki ay önce mahalledeki bir oto tamirhanesinde çırak olarak işe başladı.

Çalıştığı yerde hayatını kaybeden 13 yaşındaki Tunç son yolculuğuna uğurlandı

KLİMA BAKIMI SIRASINDA PATLAMA OLDU

8 Eylül tarihinde iş yerine gelen bir aracın motor kısmında bakım yaptığı sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle araç klimasındaki gazda patlama gerçekleşti. Şiddetli patlamanın etkisiyle motor kısmından kopan metal bir parça, talihsiz çocuğun başına isabet etti.

İş yerindekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede tamirhaneye ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, küçük Tunç'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Çalıştığı yerde hayatını kaybeden 13 yaşındaki Tunç son yolculuğuna uğurlandı

AİLESİ ACI HABERİ ŞEHİR DIŞINDA ALDI

Olayın ardından iş yeri sahibi M.Y., Tunç'un babası T.Ç.'yi arayarak durumu bildirdi. Babanın şehir dışında olması nedeniyle aileye diğer yakınları yetişti. İş yerine gelen acılı aile, çocuklarının ölüm haberiyle yıkıldı.

Oto tamirhanesinde inceleme yapan yetkililer, ölüm nedeninin klima gazının sıkışması sonucu oluşan patlama ve sıçrayan parça olduğunu teyit etti.

Çalıştığı yerde hayatını kaybeden 13 yaşındaki Tunç son yolculuğuna uğurlandı

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Otopsi işlemlerinin ardından Tunç Çam'ın cenazesi, ailesi, akrabaları ve arkadaşlarının gözyaşları arasında Huzurlu Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi. 

Çalıştığı yerde hayatını kaybeden 13 yaşındaki Tunç son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Samandağ, Hatay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çalıştığı yerde hayatını kaybeden 13 yaşındaki Tunç son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Borsa İstanbul’da manipülasyon soruşturmasında bySerez paylaşımları nedeniyle 4 gözaltı Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında bySerez paylaşımları nedeniyle 4 gözaltı
Gemi faciasında insanları böyle kurtarmaya çalıştı Görüntüler günler sonra ortaya çıktı Gemi faciasında insanları böyle kurtarmaya çalıştı! Görüntüler günler sonra ortaya çıktı
Üç büyükşehirde okul servisi ücretleri belli oldu Fiyatlar cep yakıyor Üç büyükşehirde okul servisi ücretleri belli oldu! Fiyatlar cep yakıyor
Tayland’da anaokulunda silahlı saldırı Bir öğretmen hayatını kaybetti Tayland'da anaokulunda silahlı saldırı! Bir öğretmen hayatını kaybetti
Yanan evden cansız bedenleri çıkarılan çiftle ilgili korkunç gerçek Yanan evden cansız bedenleri çıkarılan çiftle ilgili korkunç gerçek
İmamın karısı müezzinin kapısına dayandı: Eşin ateşini söndürememiş, otobana çık İmamın karısı müezzinin kapısına dayandı: Eşin ateşini söndürememiş, otobana çık
İTÜ’deki yangının nedeni belli oldu Rektörlükten ilk açıklama İTÜ'deki yangının nedeni belli oldu! Rektörlükten ilk açıklama
Şanlıurfa’da katliam kaza: 4 ölü, 2 ağır yaralı Şanlıurfa’da katliam kaza: 4 ölü, 2 ağır yaralı
Kılıçdaroğlu Anıtkabir’de Yanında üç büyükşehir belediye başkanı vardı Kılıçdaroğlu Anıtkabir'de! Yanında üç büyükşehir belediye başkanı vardı
İsveç, ülkeyi terk eden göçmenlere 37 bin dolar ödeyecek İsveç, ülkeyi terk eden göçmenlere 37 bin dolar ödeyecek
Eski ilçe başkanı evinde vurulmuş halde bulundu Durumu kritik Eski ilçe başkanı evinde vurulmuş halde bulundu! Durumu kritik
İdlib’de mühimmat deposunda patlama: 8 yaralı İdlib’de mühimmat deposunda patlama: 8 yaralı
Günler sonra ortaya çıktı Serdal Adalı polislerin teklifini elinin tersiyle itmiş Günler sonra ortaya çıktı! Serdal Adalı polislerin teklifini elinin tersiyle itmiş

08:45
Real Madrid’i karıştıracak Arda Güler-Mourinho iddiası Sebebini duyurdular
Real Madrid'i karıştıracak Arda Güler-Mourinho iddiası! Sebebini duyurdular
08:43
İlklerin iPhone’u Apple yıllardır yapmadığı ne varsa Duo’da yaptı
İlklerin iPhone'u! Apple yıllardır yapmadığı ne varsa Duo'da yaptı
08:34
6 dakika yetti Galatasaray taraftarı yıldız isim için “Gönderilsin“ diyor
6 dakika yetti! Galatasaray taraftarı yıldız isim için "Gönderilsin" diyor
08:27
İzlemeyenler bin pişman Dün gece ortalık yandı
İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı
08:19
Sporting-Galatasaray maçı bitti, ülke puanı güncellendi İşte Türkiye’nin Hollanda ile arasındaki fark
Sporting-Galatasaray maçı bitti, ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin Hollanda ile arasındaki fark
08:12
Bu takımın şakası yok İlk maçtan dinlene dinlene gol attılar
Bu takımın şakası yok! İlk maçtan dinlene dinlene gol attılar
08:01
Okan Buruk penaltı kararına çılgına döndü: O... çocukları
Okan Buruk penaltı kararına çılgına döndü: O... çocukları
07:58
Apple’dan lansman sonrası sürpriz karar Eski iPhone’lara zam geldi
Apple'dan lansman sonrası sürpriz karar! Eski iPhone'lara zam geldi
06:58
Otelde basılan iş insanı için vahim iddia: Para karşılığı çocuklarla birlikte oluyor
Otelde basılan iş insanı için vahim iddia: Para karşılığı çocuklarla birlikte oluyor
06:41
Vanlı Kara Haydar’ın eşi Çağla Öz gözaltına alındı
Vanlı Kara Haydar’ın eşi Çağla Öz gözaltına alındı
06:27
Yunanistan’dan Ankara’yı kızdıracak çıkış: Gerekirse müdahale ederiz
Yunanistan'dan Ankara'yı kızdıracak çıkış: Gerekirse müdahale ederiz
06:19
Erdoğan’la sürpriz görüşme sonrası bomba kulis Mansur Yavaş kararını verdi
Erdoğan'la sürpriz görüşme sonrası bomba kulis! Mansur Yavaş kararını verdi
23:56
Galatasaray iyi başladığı müsabakada devamını getiremedi
Galatasaray iyi başladığı müsabakada devamını getiremedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2026 09:04:32. #7.13#
SON DAKİKA: Çalıştığı yerde hayatını kaybeden 13 yaşındaki Tunç son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement