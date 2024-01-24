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Araç park yeri tartışması cinayetle son buldu - Son Dakika
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Araç park yeri tartışması cinayetle son buldu

Gaziantep'in Nizip ilçesinde iki grup arasında araç park yeri nedeniyle çıkan kavgada bıçaklanan 20 yaşındaki genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Araç park yeri tartışması cinayetle son buldu
24.01.2024 - 22:38,
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Araç park yeri tartışması cinayetle son buldu

Bıçaklanan 20 yaşındaki genç kurtarılamadı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde iki grup arasında araç park yeri nedeniyle çıkan kavgada bıçaklanan 20 yaşındaki genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 21 Ocak 2023 Pazar günü Nizip ilçesinde bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında araç park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında, Nurettin Kılıçparlar ile ismi öğrenilemeyen bir şahıs daha yaralandı. Olay sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Nurettin Kılıçparlar, sevk edildiği özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kılıçparlar'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Kılıçparlar'ın cenazesinin Karkamış ilçesi Gevence Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.

Olayla ilgili 2 zanlının gözaltına alındığı ve zanlıların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Gaziantep, Hastane, Cinayet, Gözaltı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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