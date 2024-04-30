Aranan şahıs duvarın içinden çıktı - Son Dakika
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Aranan şahıs duvarın içinden çıktı

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Mersin polisi, 7 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ile aranan bir şahsı, evinin yatak odasındaki banyodaki seramik kaplı duvarın içindeki gizli bölmede yakaladı. Operasyon sonucunda toplamda 69 aranan şahıs yakalanırken, adreslerde yapılan aramada ruhsatsız silahlar ve mermiler ele geçirildi.

30.04.2024 12:28  Güncelleme: 12:38
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Saklandığı yer herkesi şaşırttı: Aranan şahıs duvarın içinden çıktı

Mersin polisi 7 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ile aranan şahsı, evinin yatak odasındaki banyondaki seramik kaplı duvarın içindeki gizli bölmede yakaladı

MERSİN - Mersin polisi 7 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ile aranan şahsı, evinin yatak odasındaki banyondaki seramik kaplı duvarın içindeki gizli bölmede yakaladı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan şahıslar ile yaralama, kasten öldürme, dolandırıcılık, tehdit olaylarını gerçekleştirilen şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Polis, 24 adres belirleyerek özel harekat timlerinin desteğiyle operasyon yaptı. Operasyonda 69 aranan şahıs yakalandı, adreslerde yapılan aramada ise ruhsatsız 6 tabanca, 1 tüfek, bin 203 adet mermi ele geçirildi.

Aranan şahıs özel bölmede yakalandı

Operasyonda yakalanan bir şahsın saklandığı yer ise dikkat çekti. Polisin dikkati ve titiz çalışmasıyla 8 ayrı dosyadan 7 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası olan M.H.G'nin evinin yatak odasındaki banyoda seramik kaplı duvarın içinde olduğu belirlendi. Fayansı kaldıran polis, şahsı yakalandı. Yakalanan şahsın üzerinden ise 1 adet tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs ve diğer şüpheliler işlemleri yapılması için emniyete götürüldü.

Aranan şahıs duvarın içinden çıktı
Kaynak: İHA

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