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Aranan şahıs kapısında polisi görünce çatıdan kaçmaya çalıştı - Son Dakika
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Aranan şahıs kapısında polisi görünce çatıdan kaçmaya çalıştı

Denizli'de farklı suçlardan 13 aranma kaydı bulunan E.Ş., polisin geldiğini fark edince çatıya çıktı. Ancak kaçamayacağını anlayan şahıs, eve giren polise teslim oldu. Şüpheli, polis merkezine götürülerek adliyeye sevk edildi.

Aranan şahıs kapısında polisi görünce çatıdan kaçmaya çalıştı
22.01.2024 - 22:41,
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Aranan şahıs kapısında polisi görünce çatıdan kaçmaya çalıştı

DENİZLİ - Denizli'de farklı suçlardan 13 aranma kaydı bulunan şahıs, polisin geldiğini fark edince çatıya çıktı. Kaçamayacağını anlayan şahıs, eve giren polise teslim oldu.

Olay, Merkezefendi ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, "Güveni kötüye kullanma, banka ve bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık, hırsızlık, resmi belgede sahtecilik, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık" gibi suçlardan 13 aranma kaydı bulunan E.Ş. (31), polis ekipleri tarafından takibe alındı. Bir süredir takibe alınan şahsın yaşadığı adrese giden polis ekipleri E.Ş.'yi gözaltına almak istedi. Kapıda polisleri fark eden şüpheli, çatı kadındaki dairesinden çatıya çıktı.

Şüpheli E.Ş.'nin kaçma girişimini fark eden ekipler bölgeye takviye ekip talep ederken, şüphelinin kaçmaması için yoğun çaba gösterdi. Takviye ekiplerin de kısa sürede olay yerine intikaliyle kaçamayacağını anlayan E.Ş., çatıdan inerek polis ekiplerine teslim oldu. Kelepçelenen şüpheli, polis merkezine götürüldü. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA
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Merkezefendi, Denizli, Dolandırıcılık, Gözaltı, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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