Arapça dua okuyan sürücüye biber gazı ile saldıran kadın, hakkında nefret suçu davası açıldı - Son Dakika
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Arapça dua okuyan sürücüye biber gazı ile saldıran kadın, hakkında nefret suçu davası açıldı

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New York'ta bir Uber sürücüsüne biber gazı sıkan Jennifer Guilbeault hakkında nefret suçu davası açıldı. Olay, sürücü Shohel Mahmud'un Arapça dua ettiği sırada meydana geldi. Mahmud, saldırının ten rengi yüzünden yapıldığını belirtti. Saldırganın arkadaşı, saldırıyı 'O esmer' diyerek açıkladı. Guilbeault'un avukatı, müvekkilinin ırk, din veya ulusal köken gibi ayrımcı faktörlerle hareket etmediğini savundu. Davanın bir sonraki duruşması 13 Ocak'ta görülecek.

01.11.2024 11:12  Güncelleme: 11:20
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Manhattan Bölge Savcılığı, bir Müslüman Uber sürücüsüne biber gazı sıkan 23 yaşındaki Jennifer Guilbeault hakkında nefret suçu davası açıldığını duyurdu. Olay, 31 Temmuz'da New York'un Upper East Side bölgesinde meydana geldi.

Sürücü Shohel Mahmud'un ifadesine göre, Midtown'dan aldığı iki kadın yolcudan biri olan Guilbeault, kırmızı ışıkta Arapça dua ettiği sırada aniden biber gazı sıktı. Mahmud araçtan indiğinde ikinci kez biber gazı saldırısına uğradı. Queens Elmhurst'te yaşayan üç çocuk babası sürücü, saldırının sadece ten rengi yüzünden yapıldığını belirtti.

Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg, "Guilbeault, sadece işini yapan çalışkan bir New Yorkluya kimliği nedeniyle saldırdı" açıklamasında bulundu. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, saldırganın arkadaşının da "Neden yaptın bunu?" diye sorduğu ve "O esmer" cevabını aldığı duyuluyor.

Guilbeault'un avukatı Michael J. Alber ise müvekkilinin ırk, din veya ulusal köken gibi ayrımcı faktörlerle hareket etmediğini savundu. Davanın bir sonraki duruşması 13 Ocak'ta görülecek.

Arapça dua okuyan sürücüye biber gazı ile saldıran kadın, hakkında nefret suçu davası açıldı
Arapça dua okuyan sürücüye biber gazı ile saldıran kadın, hakkında nefret suçu davası açıldı
Arapça dua okuyan sürücüye biber gazı ile saldıran kadın, hakkında nefret suçu davası açıldı
Arapça dua okuyan sürücüye biber gazı ile saldıran kadın, hakkında nefret suçu davası açıldı

Amerika Birleşik Devletleri, 3-sayfa, Toplum, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Arapça dua okuyan sürücüye biber gazı ile saldıran kadın, hakkında nefret suçu davası açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • sudem meliss:
    Helal olsun 9 53 Yanıtla
  • Kaho Kroyf:
    canlı bomba sanmıştır 13 30 Yanıtla
  • Ersin Çetinkaya:
    Oluspu 25 7 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Kafasi iydir kevasenin 20 5 Yanıtla
  • İlhami Tan:
    kin nefret ve düşmanlıkla saldırganlaşanların yeri hapishanelerdir. 18 4 Yanıtla
  • agrasif laz:
    suden anne trrsten saplim 12 3 Yanıtla
  • Kuzeyden Düşen Çığ:
    içlerine şeytan kaçmış fahşelerin 8 4 Yanıtla
  • Taner Ozkaya:
    kadın CHP Florida kadın kolları baskanı 6 6 Yanıtla
  • Murat Çil:
    şu sudemi bi susturun arkadaşlar 4 2 Yanıtla
  • Ateş:
    m.u{470adb7 VFED..CL. .F....ID 0,154-816,534 #7f0a005a app:id/answerText aid=1073741824} 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Arapça dua okuyan sürücüye biber gazı ile saldıran kadın, hakkında nefret suçu davası açıldı - Son Dakika
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