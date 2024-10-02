Arazi Anlaşmazlığı Cinayete Dönüştü

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Arazi anlaşmazlığı cinayetle sonuçlandı

Arazi paylaşımı için yapılan toplantı kana bulandı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde akrabalar arasında yaşanan arazi anlaşmazlığı aynı aileden 1 kişinin ölümü, 1'i ağır 2 kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı.

Cinayet zanlısı olayın ardından jandarma tarafından yakalanırken, zanlının babasının da daha önce aynı aileden 1 kişiyi yaralamaktan cezaevinde olduğu bildirildi.

Olay Yeniköy mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre aralarında geçmişe yönelik husumet bulunan akraba iki aile araziyi paylaşmak üzere bir araya gelirken aralarında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine aile bireylerinin telefonla araması üzerine motosikletle olay yerine gelen Ali Erdem, elindeki av tüfeğiyle akrabası olan karşı tarafa ateş etmeye başladı. Tüfekle vurulan 40 yaşındaki Abdül Oktay Kaya olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralanan 17 yaşındaki Nevzat kaya kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalenin ardından Antalya'ya sevk edildi. Kavgada kulağından yaralanan Selçuk Kaya ise olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye gitmedi.Abdül Oktay Kaya'nın cansız bedeni Olay Yeri İnceleme, Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Hala-dayı çocukları arasında arazi anlaşmazlığı

Hala-Dayı çocuğu oldukları bildirilen Kaya ve Erdem aileleri arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden eskiye dayanan husumet olduğu, daha önce cinayeti işleyen Ali Erdem'in babasının da ölen Abdül Oktay Kaya'nın kardeşini yaralamak suçundan cezaevinde olduğu bildirildi.

Diğer taraftan Ali Erdem'in olayda kullandığı tüfek ve olay yerine geldiği motosiklet olay yerinin yakınında ele geçirildi. 2 ailenin evlerinin birbirinin yakınında olması ve yaşanması olası olaylar karşısında komando köyde önlem aldı.