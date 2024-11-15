Ardahan'da Sahte Pasaportlu İki Kişi Yakalandı

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Ardahan'da polis tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan kimlik kontrolünde sahte İran pasaportu taşıyan iki kişi yakalandı.

Ardahan il emniyet müdürlüğü, göçmen kaçakçılığı ile mücadele ve hudut kapıları şube müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında, şüphe üzerine kimlik kontrolü yapılan 2 şahsın üzerinden sahte İran pasaportu çıktı.

Yakalanarak gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyette işlemleri devam ediyor. - ARDAHAN