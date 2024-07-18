Ardahan'da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş'un ailesine şehadet belgesi teslim edildi - Son Dakika
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Ardahan'da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş'un ailesine şehadet belgesi teslim edildi

Ardahan\'da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş\'un ailesine şehadet belgesi teslim edildi

Ardahan Merkez T Tipi Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde kesici alet saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili'nin Manisa'nın Kula ilçesinde yaşayan ailesine şehadet belgesi teslim edildi. Manisa Valisi Enver Ünlü ve Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, şehidin ailesini ziyaret ederek şehadet belgesini teslim etti.

18.07.2024 11:18
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Ardahan Merkez T Tipi Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde kesici alet saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili'nin Manisa'nın Kula ilçesinde yaşayan ailesine şehadet belgesi teslim edildi.

Manisa Valisi Enver Ünlü ve Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Ardahan Merkez T Tipi Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü ziyaretçi kabul yerinde görevli olduğu sırada cezaevi şoförü tarafından kesici alet ile yapılan saldırı sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili'nin Manisa'nın Kula ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret etti. Baba Süleyman ve anne Şengül Kuşdili ile bir süre sohbet eden Vali Ünlü ve Tuğgeneral Tombul, aileye Uzman Çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili'nin şehadet belgesini teslim etti.

Hüzün ve gururun aynı anda yaşandığı teslim töreni sonrası aile şehadet belgesini aldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ardahan'da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş'un ailesine şehadet belgesi teslim edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ardahan'da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş'un ailesine şehadet belgesi teslim edildi - Son Dakika
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