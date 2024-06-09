Ardahan merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama - Son Dakika
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Ardahan merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

Ardahan merkezli İstanbul ve Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Ardahan, İstanbul ve Muğla'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda K.G, S.S, O.U, S.Ç, S.A ve H.A tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yapılan aramalarda uyuşturucu ve uyuşturucu kullanımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

09.06.2024 00:35
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Ardahan merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

ARDAHAN - Ardahan merkezli İstanbul ve Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi koordinesinde ekipler, Ardahan, İstanbul ve Muğla'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenledikleri operasyonlarda 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan K.G, S.S, O.U, S.Ç, S.A ve H.A tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adreslerdeki yapılan aramalarda ise uyuşturucu ve çok sayıda uyuşturucuda kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ardahan merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama - Son Dakika

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