Arizona'da uçak kazası: 2 ölü - Son Dakika
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Arizona'da uçak kazası: 2 ölü

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ABD'nin Arizona eyaletinde iki küçük uçağın havada çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

20.02.2025 10:14
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ABD'de bir uçak kazası daha meydana geldi. Arizona'da eyaletinde Marana Bölgesel Havalimanı'nda Lancair 360 MK II tipi uçak ile Cessna 172S tipi uçak, havada çarpıştı. Marana Polis Departmanı, uçaklarda 2'şer kişi olduğunu belirterek kazada 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB), kazanın ardından Cessna uçağının iniş yapabildiğini, diğer uçağın ise pist yanındaki araziye düştüğünü ve alev aldığını belirtti. Havalimanı geçici olarak kapatılırken, ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve NTSB kazaya ilişkin inceleme başlattı.

HAVA TRAFİK KONTROL KULESİ YOK

"Kontrolsüz alan" olarak nitelendirilen Marana Bölgesel Havalimanında hava trafik kontrol kulesi bulunmuyor. Pilotlar, konumlarını diğer uçaklara bildirmek için Ortak Trafik Uyarı Frekansını kullanıyor.

PEŞ PEŞE UÇAK KAZALARI

ABD'de 30 Ocak'ta Ronald Reagan Washington Ulusal Havalimanı'nda askeri helikopterle American Airlines yolcu uçağı havada çarpışmış, 67 kişi hayatını kaybetmişti. Philadelphia şehrinde ise 1 Şubat'ta ambulans uçağın düşmesi sonucu 7 kişi, Alaska'da 7 Şubat'ta küçük bir uçağın düşmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetmişti. 11 Şubat'ta Arizona eyaletindeki Scottsdale Havalimanı'nda pistten çıkan özel jetin park halindeki başka bir jete çarptığı kazada 1 kişi yaşamını yitirmiş, 4 kişi yaralanmıştı.

Arizona\'da uçak kazası: 2 ölü
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Arizona'da uçak kazası: 2 ölü - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Murat Çil:
    sen ufoları düşürürsen ufolar da senin uçaklarını düşürür 1 1 Yanıtla
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