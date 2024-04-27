Arkadaşını silahla kovalayan 15 yaşındaki çocuk yakalandı - Son Dakika
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Arkadaşını silahla kovalayan 15 yaşındaki çocuk yakalandı

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Başakşehir'de arkadaşını sokak ortasında silahla ateş açarak kovalayan 15 yaşındaki çocuk ile silahı temin ettiği tespit edilen 16 yaşındaki 2 çocuk polis ekiplerince yakalandı. Olayda kullanılan silahın temini çalışmalarında, silahın 16 yaşındaki A.Y.'de olduğu belirlenirken ekipler, 2 çocuğu da yakalayarak gözaltına aldı. Her iki yaşı küçük şahıs hakkında genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi suçundan adli işlem başlatıldı.

27.04.2024 12:34
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Arkadaşını silahla kovalayan 15 yaşındaki çocuk yakalandı

İSTANBUL - Başakşehir'de arkadaşını sokak ortasında silahla ateş açarak kovalayan 15 yaşındaki çocuk ile silahı temin ettiği tespit edilen 16 yaşındaki 2 çocuk polis ekiplerince yakalandı.

Olay, Başakşehir Şahintepe Mahallesi'nde meydana gelmiş iki çocuktan biri, eline aldığı silahla arkadaşını ateş açarak sokak ortasında kovalamıştı. Konuya ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, silah ile koşan şahsın 15 yaşındaki A.K. olduğu belirlendi. Olayda kullanılan silahın temini çalışmalarında, silahın 16 yaşındaki A.Y.'de olduğu belirlenirken ekipler, 2 çocuğu da yakalayarak gözaltına aldı. Konu ile ilgili yakalanan her iki yaşı küçük şahıs hakkında genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi suçundan adli işlem başlatıldı.

Arkadaşını silahla kovalayan 15 yaşındaki çocuk yakalandı
Kaynak: İHA

Başakşehir, Çocuk, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Arkadaşını silahla kovalayan 15 yaşındaki çocuk yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arkadaşını silahla kovalayan 15 yaşındaki çocuk yakalandı - Son Dakika
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