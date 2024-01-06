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Arkadaşlar arasındaki kavga kanlı bitti: 2 ağır yaralı - Son Dakika
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Arkadaşlar arasındaki kavga kanlı bitti: 2 ağır yaralı

Çorum'da arkadaşlar arasında meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı. Olay, Buharevler Mahallesi Mahmutevler 22. Sokak üzerinde meydana geldi. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine B.Ç. yanında bulundurduğu tabanca ile V.C.D.'yi ve M.A.'yı yaralayarak olay yerinden kaçtı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli B.Ç. ise polis tarafından aranıyor.

06.01.2024 - 07:46,  Güncelleme: 07:48
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Arkadaşlar arasındaki kavga kanlı bitti: 2 ağır yaralı

ÇORUM - Çorum'da arkadaşlar arasında meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.

Olay, Buharevler Mahallesi Mahmutevler 22. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerine aynı otomobil ile gelen V.C.D., M. A. ve B.Ç. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine B.Ç. yanında bulundurduğu tabanca ile V.C.D.'yi ve M.A.'yı yaralayarak olay yerinden kaçtı. Silah seslerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı M. A. kendi imkanlarıyla geldiği hastanede ameliyata alınırken, V.C.D. ise olay yerine gelen ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

Silahla yaralama olayını gerçekleştiren B.Ç. hakkında yakalama çalışmaları sürüyor.

Arkadaşlar arasındaki kavga kanlı bitti: 2 ağır yaralı
Kaynak: İHA
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Çorum, kavga, Olaylar, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Arkadaşlar arasındaki kavga kanlı bitti: 2 ağır yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arkadaşlar arasındaki kavga kanlı bitti: 2 ağır yaralı - Son Dakika
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