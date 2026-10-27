Arnavutköy ayrımında alev topuna dönen lüks otomobil kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Arnavutköy ayrımında alev topuna dönen lüks otomobil kullanılamaz hale geldi

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Arnavutköy ayrımında alev topuna dönen lüks otomobil kullanılamaz hale geldi
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İstanbul Havalimanı yolu Ankara istikametindeki Arnavutköy ayrımında seyir halindeki lüks otomobilin motor kısmında çıkan yangın kısa sürede aracın tamamını sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen otomobil kullanılamaz hale gelirken alevler cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

İstanbul'da havalimanı yolunda motor kısmından alev alan lüks otomobil, kısa sürede alev topuna döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, İstanbul Havalimanı yolu Ankara istikametinde, Arnavutköy yol ayrımı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki lüks otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yükselen alevler kısa sürede büyüyerek otomobilin tamamını sardı. Araç, kısa süre içerisinde adeta alev topuna döndü.

Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, İstanbul Havalimanı yolu ve çevresinde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Alevler içinde kalan lüks otomobil kullanılamaz hale geldi.

Alev topuna dönen otomobil cep telefonu kameralarında

Yangının başladığı ve alevlerin otomobilin tamamını sardığı anlar, o sırada vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin motor kısmından başlayan alevlerin giderek büyüdüğü ve aracın tamamını etkisi altına aldığı görüldü.

Alevlerin etkisiyle tamamen yanan araçtan geriye yalnızca metal aksamları ve hurda yığını kaldı.

Kaynak: İHA
İstanbul HavalimanıCep TelefonuOtomobil3. SayfaİtfaiyeAnkaraGüncelSon Dakika

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