Arnavutköy'de Çocuklara Otomobil Çarptı

Arnavutköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan çocuklara otomobil çarptı, kaza anı kamerada

İSTANBUL - İstanbul'un Arnavutköy İlçesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan bir gruba cadde üzerinde seyir halinde olan otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 kişi cadde üzerinde savrularak yere düştü. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından böyle görüntülendi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Arnavutköy Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde gerçekleşti. Cadde üzerinde karşıya geçmeye çalışan bir gruba seyir halinde olan otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 çocuk cadde üzerinde savrularak yere düştü. Yaralanan 2 çocuk ambulans ile hastaneye kaldırılırken kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde yolun karşısına geçmeye çalışan bir gruptan 2 çocuğa otomobil çarptığı ve çocukların savrularak geri yere düştüğü görüldü. Polis ekipleri kazayla alakalı çalışma başlattı.

Bebek arabasını bırakıp yardıma koştu

Kaza anını gören bir kadın bebek arabasını cadde ortasında bırakarak yaralanan kişilerin yardımına koştu. bebek arabasını bıraktığını sonradan fark eden kadın geri dönerek aracını alarak yaralıların yanına gitti. Ambulans ile hastaneye kaldırılan 2 çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.