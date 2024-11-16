Arnavutköy\'de Eşi Tarafından Bıçaklanan Kadın Ağır Yaralandı

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Arnavutköy'de eşi tarafından defalarca bıçaklanan kadın ağır yaralandı

İSTANBUL - Arnavutköy'de tartıştığı eşi tarafından defalarca bıçaklanan kadın ağır yaralandı. Polis ekipleri, kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, saat 22.00 sıralarında Bolluca Mahallesi'nde ikamet eden D.G. isimli kadın ile eşi O.G.'nin arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine anne D.G., kocası O.G.'nin bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. 20 bıçak yarası alan D.G. evden kaçarak aynı mahallede bulunan aile sağlığı merkezine sığındı. İki çocuk annesi D.G., aile sağlığı merkezi önünde yere yığıldı. Saldırgan koca ise olay yerinde kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.