Arnavutköy\'de Kamyonet-Kamyon Çarpıştı: 2 Yaralı

İstanbul Arnavutköy'de kamyonet ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri olay yerine ulaşana kadar panik geçiren yaralı sürücüye ilk müdahaleyi jandarma personeli yaptı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi Çilingir Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Cadde üzerinde Yassıören istikametine ilerleyen Ömer Ü. yönetimindeki 34 UM 877 plakalı kamyonet, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak ana yola çıkmaya çalışan A.E. yönetimindeki 34 MEH 274 plakalı hafriyat kamyonuyla çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü Ömer Ü. ile yanındaki Mustafa Y. yaralandı. Hafriyat kamyonun sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Panik geçirdi, jandarma personeli destek oldu

Kazada yaralanan Ömer Ü., geçirdiği kaza nedeniyle panik yaşadı. Olay yerinde bulunan bir jandarma personeli sağlık ekipleri olay yerine ulaşana kadar kazazedenin koluna girerek ayakta durmasına ve bilincinin kapanmamasına yardımcı olmaya çalıştı. Panik geçiren sürücü, olay yerine sevk edilen ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırılırken diğer yaralı Mustafa Y. ise Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yol trafiğe kapandı

Kaza nedeniyle jandarma ekipleri yolu tamamen trafiğe kapatarak, kaza yeri ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin çalışmaları sürerken sürücüler alternatif yollara yönlendirildi.

Kazanın görgü tanıklarından olan Kamuran Korkmaz isimli vatandaş, "Benim arkadamdan geliyordu kamyonet ve çok süratliydi. Kamyon bana yol verdi, ben geçtim arkamdan bu kaza oldu" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL