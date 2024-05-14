Arnavutköy'de kaybolan 13 koyunu polis ekipleri bularak sahibine teslim etti - Son Dakika
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Arnavutköy'de kaybolan 13 koyunu polis ekipleri bularak sahibine teslim etti

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Arnavutköy'de koyunlarını otlatmak için dışarıya çıkaran çobanın 13 koyunu kayboldu. Polis ekipleri gece boyunca arama yaparak koyunları buldu ve sahibine teslim etti. Kaybolan koyunlar, başka bir hayvancı tarafından fark edilerek kendi ahırına alınmış ve polise ihbar edilmişti. Çoban, polis ekiplerine teşekkür etti.

14.05.2024 11:16
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Arnavutköy'de kaybolan 13 koyunu polis ekipleri bularak sahibine teslim etti

Tüm yıldır umut bağladığı 13 koyunu kayboldu, polis sokak sokak dolaşarak buldu

İSTANBUL - Arnavutköy'de kala koyunlarını otlatmak için dışarıya çıkartan Metin Güzgün isimli çobanın 13 koyunu kayboldu. Gece yarısına kadar koyunlarını arayan adam çareyi polise gitmekle buldu. Ekipler hayvanların koyunların kaybolduğu noktadan itibaren yaptığı araştırmalar sonucunda koyunları bularak sahibine teslim etti.

Arnavutköy Hacımaşlı Mahallesi'nde hayvancılık yapan Metin Güzgün isimli çoban bir yıldır yetiştirip, Kurban Bayramı'na hazırladığı 13 koyununu dün akşam saatlerinde otlatmak için ahırdan çıkardıktan sonra kaybetti. Hayvanları gece yarısına kadar arayan şahıs bir neticeye ulaşamayınca polis ekiplerine giderek ihbarda bulundu. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Devriye Ekipler Büro Amirliği'ne bağlı polis ekipleri hayvanların kaybolduğu noktadan itibaren çalışma yapmaya başladı. Bir yıldır yetiştirdiği hayvanların kaybolmasından dolayı üzgün olan çobanın hayvanlarını bulmak için tüm ihbarları değerlendiren ekipler hayvanların Sazlıbosna Mahallesi'nde bir ahırda olduğunu öğrendi. Ahırda yapılan incelemeler doğrultusunda sokakta başıboş dolaşan koyunları gören yine hayvancı Samet Uyanık'ın hayvanların telef olmaması için kendi ahırında farklı bir noktaya aldığı ve muhtara bildirdiği öğrenildi. Mahalle muhtarı ile polis ekiplerin benzer ihbarları değerlendirmesi üzerine hayvancı Uyanık'ın, Metin Güzgün'e ait hayvanları bulduğu tespit edildi. Yapılan çalışmalar doğrultusunda hayvanlar doğrulandıktan sonra sahibine polis ekiplerinin tuttuğu tutanaklarla teslim edildi. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hayvanlarını kaybettiği için üzgün olan çoban Güzgün, polis ekiplerine teşekkür etti.

"Ben otlamaya çıkartmıştım hayvanlarımı yarım saat içerisinde kayboldular"

Hayvanlarını nasıl kaybettiğini anlatan çoban Metin Güzgün, "Ben otlamaya çıkartmıştım hayvanlarımı yarım saat içerisinde kayboldular gece yarısına kadar aradım ve bulamadım. Sabah karakola gittim polis arkadaşlar çok ilgilendiler ve buldular Allah Razı Olsun. Duyarlı vatandaşlarımızında olması çok güzel almış ve bakmış yemini ve suyunu bakmış. Hayvancılık çok zor iş ben bakmıştım hayvanlarıma çok üzülmüştüm" Şeklinde konuştu.

"Kendi sürüme karıştırmadım emanet olarak baktım"

Hayvanları tesadüfen fark eden ve ahırına koyan Samet Uyanık, "Ben kahveye çıkarken fark ettim başında kimse olmadığını gördüm sağa, sola sordum kimse sahibini bilmiyor. Ben aldım getirdim kendi ahırıma koydum ve polisi aradım ihbar vardı diye, o esnada bir ihbar yoktu. Ben burada besliyorum herkese haber saldım bugünde polis arkadaşlar bana ulaştı ve kayıp olduğunu söylediler. Bugün buraya geldiler ve biz polisle birlikte keşif yaptık. Kendi sürüme karıştırmadım emanet olarak baktım bugün sahiplerine teslim ediyorum şimdi. Ben bir yerden çalındı ve polisi görünce salındığını sandım kurban üstü bu tarz şeyler olabilir. Arkadaşımızın da çiftliğinden kaçmışlar normalde ben kırpıp kendi sürüme karıştırabilirdim Allah yedirmesin böyle bir şey. Kolluk kuvvetlerimizden de Allah razı olsun" İfadelerini kullandı.

Yapılan çalışmalar sonucunda polis eşliğinde hayvanlar sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: İHA

Arnavutköy, Hayvan Hakları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Arnavutköy'de kaybolan 13 koyunu polis ekipleri bularak sahibine teslim etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arnavutköy'de kaybolan 13 koyunu polis ekipleri bularak sahibine teslim etti - Son Dakika
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