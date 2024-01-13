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Arnavutköy'de kümeste çıkan yangın binaya sıçradı: Vatandaşlar sokağa döküldü - Son Dakika
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Arnavutköy'de kümeste çıkan yangın binaya sıçradı: Vatandaşlar sokağa döküldü

Arnavutköy'de dün akşam saatlerinde bir kümeste çıkan yangın, bitişiğindeki binanın dış cephesine sıçradı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, kümeste bulunan çok sayıda tavuğun telef olduğu öğrenildi. Yangın, dün akşam 18.00 sıralarında Taşoluk Mahallesi Benek Sokak'taki 4 katlı binanın bitişiğinde bulunan kümeste meydana geldi. Kümes yakınında yakılan ateşin büyümesiyle başlayan yangın, kısa sürede 4 katlı binanın dış cephesine de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi yangın kısa sürede söndürülürken dairelerde bulunan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Yaşanan yangın anı ve ekiplerin müdahalesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Öte yandan yangında ölen ya da yaralanan olmazken çok sayıda tavuğun telef olduğu öğrenildi.

13.01.2024 - 15:14,
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Arnavutköy'de kümeste çıkan yangın binaya sıçradı: Vatandaşlar sokağa döküldü

İSTANBUL - Arnavutköy'de dün akşam saatlerinde bir kümeste çıkan yangın, bitişiğindeki binanın dış cephesine sıçradı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, kümeste bulunan çok sayıda tavuğun telef olduğu öğrenildi.

Yangın, dün akşam 18.00 sıralarında Taşoluk Mahallesi Benek Sokak'taki 4 katlı binanın bitişiğinde bulunan kümeste meydana geldi. Kümes yakınında yakılan ateşin büyümesiyle başlayan yangın, kısa sürede 4 katlı binanın dış cephesine de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi yangın kısa sürede söndürülürken dairelerde bulunan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Yaşanan yangın anı ve ekiplerin müdahalesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Öte yandan yangında ölen ya da yaralanan olmazken çok sayıda tavuğun telef olduğu öğrenildi.

Arnavutköy\'de kümeste çıkan yangın binaya sıçradı: Vatandaşlar sokağa döküldü
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Arnavutköy'de kümeste çıkan yangın binaya sıçradı: Vatandaşlar sokağa döküldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arnavutköy'de kümeste çıkan yangın binaya sıçradı: Vatandaşlar sokağa döküldü - Son Dakika
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