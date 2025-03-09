Arnavutköy'de Kurşunlama: 7 Gözaltı - Son Dakika
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Arnavutköy'de Kurşunlama: 7 Gözaltı

Arnavutköy'de işyerlerine düzenlenen saldırılara ilişkin 7 şüpheli gözaltına alındı.

09.03.2025 16:10
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Arnavutköy'de işyerlerini kurşunlayan şüphelilere operasyon: 7 gözaltı

İSTANBUL - Arnavutköy'de, aynı gün içerisinde iki iş yerine motosikletli şüpheliler tarafından düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı. Titizlikle yürütülen çalışmalar neticesinde, bir siteye düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'nce 25 Şubat tarihinde Arnavutköy'de meydana gelen kurşunlama olaylarında, saat gece 01.00 sıralarında, Boğazköy İstiklal Mahallesi İsmet İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir emlak dükkanına, aynı saatlerde yine Arnavutköy Merkez Mahallesi Ayşıl Sokak üzerinde bulunan bir sigorta şirketine de 2 motosikletli kurşun yağdırmış, ihbar üzerine olay yerlerine polis ekipleri sevk edilmişti.

Güvenlik kameraları tek tek incelendi ve operasyon düzenlendi

Gasp Büro Amirliği ekipleri, yaşanan olaylara ilgili çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalarda, bahsi geçen olaylarda kullanılan motosikletin Arnavutköy Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunduğu ve 16 Şubat gününe ait çalıntı kaydının olduğu belirlendi. Ekiplerce motosiklet üzerinde yapılan çalışmalarda, İbrahim Ağırman isimli bir şüpheliye ait parmak izi tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Şüpheli Ağırman'ın, motosikleti bıraktıktan sonra ticari taksiye bindiği belirlendi. Olay sonrası ticari taksi şoförünün alınan ifadesinde, taksiden indikten sonra Fatih Mahallesinde bir site içerisindeki daireye girdiklerini aktarması üzerine, 27 Şubat günü adrese operasyon düzenlendi.

7 şüpheli gözaltına alındı

Polis ekiplerince site içerisindeki daireye düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda ise 1 adet EYP patlayıcı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet fişek, 1 adet eylemde kullanıldığı değerlendirilen motosiklet kaskı, 3 adet cep telefonu ve 1 adet 1 Şubat günü Gaziosmanpaşa'da çalınan motosiklet ele geçirildi. Şüphelilerin emniyette ki işlemleri sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Arnavutköy'de Kurşunlama: 7 Gözaltı - Son Dakika

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